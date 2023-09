Bonitasoft reconnu comme leader des logiciels d'automatisation des processus numériques

Bonitasoft, leader des logiciels d'automatisation des processus numériques (DPA), a été reconnu par Quadrant Knowledge Solutions comme leader technologique dans son analyse SPARK Matrix. La matrice SPARK fournit une analyse détaillée du marché mondial des logiciels DPA, y compris la dynamique du marché, les principales tendances, le paysage des fournisseurs et le positionnement concurrentiel.

Bonitasoft propose une plateforme complète pour automatiser les flux de travail et les processus métier. La plateforme permet aux utilisateurs de concevoir, modéliser, mettre en œuvre et surveiller les processus métier, permettant ainsi l'excellence opérationnelle, une expérience client améliorée et une adaptation rapide aux demandes changeantes du marché. Grâce à ses capacités étendues, ses références clients et sa plateforme cloud native, Bonitasoft a reçu de bonnes notes en matière d'excellence technologique et d'impact client.

L’un des principaux atouts de Bonitasoft est son extensibilité. La plateforme peut être déployée sur site ou dans le cloud et prend en charge Java, permettant aux développeurs de résoudre des problèmes complexes à l'aide de nombreux points d'extension. La communauté Bonitasoft, un écosystème open source, permet aux développeurs et aux praticiens d'apprendre, de discuter et d'accéder gratuitement aux applications. Cela élimine la dépendance à l’égard d’une technologie propriétaire et offre une expérience durable aux utilisateurs.

Charles Souillard, PDG de Bonitasoft, a exprimé sa fierté d'être reconnu comme leader technologique dans le Quadrant Knowledge SPARK Matrix. Il a souligné l'engagement de Bonitasoft à investir continuellement dans la R&D afin de fournir aux développeurs les outils nécessaires pour accélérer la mise sur le marché des applications de processus et des projets d'automatisation.

Le logiciel Digital Process Automation est défini comme une suite d’outils et de technologies qui permettent aux organisations d’automatiser les flux de travail et les processus métier. Il offre une plate-forme centralisée pour la conception, la modélisation, la mise en œuvre et la surveillance des processus métier afin d'atteindre l'excellence opérationnelle et une expérience client améliorée. En tirant parti de l'IA/ML, de la RPA et de l'automatisation des flux de travail, le logiciel DPA réduit les tâches manuelles, améliore l'efficacité opérationnelle et améliore la productivité globale.

L'intégration de la RPA avec le logiciel DPA facilite une collaboration transparente, améliorant ainsi la productivité de la main-d'œuvre. De plus, l’essor des plateformes low-code ou no-code permet aux développeurs citoyens de créer et de déployer des processus automatisés sans connaissances approfondies en codage. Les organisations qui tirent parti de ces avancées bénéficient d’un avantage concurrentiel et font progresser le marché.

En conclusion, la reconnaissance de Bonitasoft en tant que leader des logiciels d'automatisation des processus numériques met en évidence ses capacités complètes, ses références clients convaincantes et son engagement en faveur de l'innovation. En fournissant une plateforme qui permet aux organisations d'automatiser leurs processus et d'améliorer leur efficacité opérationnelle, Bonitasoft permet aux entreprises d'atteindre leurs objectifs de transformation numérique.

Définitions:

– Logiciel Digital Process Automation (DPA) : suite d’outils et de technologies qui automatisent les flux de travail et les processus métier.

– SPARK Matrix : une méthode d'analyse concurrentielle et de classement utilisée par Quadrant Knowledge Solutions.

Sources:

– Communiqué de presse Bonitasoft – Quadrant Knowledge Solutions

– Solutions de connaissances Quadrant