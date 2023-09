Star Trek : Infinite : un jeu qui change la donne pour les Trekkies et les amateurs de stratégie

Paradox Interactive et Nimble Giant Entertainment ont uni leurs forces pour sortir un jeu qui révolutionnera les quadrants Alpha et Bêta. Intitulée Star Trek : Infinite, cette nouvelle simulation spatiale est sous licence Paramount Consumer Products et sera disponible pour les utilisateurs Mac et PC le 12 octobre 2023.

Pour les passionnés d’exploration spatiale, il est possible de précommander le jeu et de bénéficier d’avantages exclusifs. Celles-ci incluent des options pour les uniformes Star Trek : Lower Decks, l'accès à l'USS Cerritos, un vaisseau scientifique conçu pour les nations mineures en mode Second Contact, et une ligne vocale exclusive de conseiller Klingon.

Pour une expérience premium, la Digital Deluxe Edition (DDE) offre bien plus que le jeu de base. Il comprend un artbook numérique, la bande originale officielle et un pack de musique en jeu contenant des airs classiques de l'univers Star Trek.

Se déroulant des décennies avant Star Trek : The Next Generation, Star Trek : Infinite permet aux joueurs de prendre le contrôle de la faction de leur choix : la Fédération Unie des Planètes, l'Empire Romulien des Étoiles, l'Union Cardassienne ou l'Empire Klingon. Les joueurs découvriront la politique galactique, l’économie de l’empire et s’engageront dans des scénarios de premier contact avec des espèces inconnues. Le jeu reste fidèle à l'histoire de Star Trek tout en introduisant de nouveaux scénarios à explorer.

Star Trek : Infinite devrait être lancé le 12 octobre 2023 pour les utilisateurs Mac et PC. Les fans de la franchise peuvent s'attendre à se plonger dans l'univers de Star Trek et à tracer leur propre chemin dans la galaxie. Vivez longtemps et prospérez, joueurs !

