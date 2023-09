La Banque d'Angleterre appelle à une conversation nationale sur les problèmes de confidentialité de la livre numérique

By

La vice-gouverneure désignée de la Banque d'Angleterre (BoE), Sarah Breeden, a appelé à une « conversation nationale » pour répondre aux préoccupations du public concernant les implications sur la vie privée d'une version numérique de la livre sterling. La BoE et le ministère britannique des Finances étudient la possibilité d'introduire une livre numérique dans un avenir proche. Cependant, les critiques soutiennent qu'une monnaie numérique pourrait permettre aux gouvernements de surveiller les habitudes de dépenses des individus et de compliquer les transactions en espèces.

Breeden a souligné la nécessité de répondre aux problèmes de confidentialité et de promouvoir un dialogue ouvert sur le sujet. Elle a souligné qu’une livre numérique servirait de base à toutes les transactions numériques, garantissant ainsi la confiance dans la monnaie. Cependant, elle a reconnu qu'il existe des défis dans la gestion de la vie privée et dans la définition du rôle de l'État par rapport à une monnaie numérique.

Les préoccupations en matière de confidentialité concernant la programmabilité ont également été reconnues par Breeden, qui a souligné la nécessité d'établir une législation et des conditions claires pour répondre à ces préoccupations.

Breeden a en outre souligné que la confidentialité devrait également être une priorité lors de l'examen des monnaies numériques du secteur privé. Elle a souligné que onze pays ont déjà déployé des versions numériques de leurs monnaies et que la Réserve fédérale américaine envisage également cette possibilité.

L'impact sur la stabilité financière est une autre considération clé pour Breeden. Les réponses à la consultation publique sur la livre numérique seront publiées plus tard cette année, fournissant ainsi un aperçu plus approfondi des différents aspects de la proposition.

Il convient de noter que Breeden a rejeté l’idée selon laquelle une monnaie numérique éliminerait la disponibilité d’argent liquide, comme le suggèrent les critiques.

Sources : Reuters

Définitions:

– Livre numérique : version numérique de la monnaie du Royaume-Uni, la livre sterling.

– Bank of England (BoE) : La banque centrale du Royaume-Uni.

– Préoccupations en matière de confidentialité : préoccupations concernant la protection des informations personnelles et les droits individuels à la vie privée.

– Programmabilité : capacité d'écrire du code ou des instructions pour qu'un ordinateur ou un système numérique exécute des fonctions ou des tâches spécifiques.

– Stabilité financière : État dans lequel un système financier, tel qu’un système bancaire, est capable de résister aux chocs et de maintenir son fonctionnement.

– Consultation publique : processus consistant à solliciter l'avis ou les commentaires du public sur un sujet ou une proposition particulière.

