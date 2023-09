BMW supprime les frais d’abonnement pour les sièges d’auto chauffants

BMW a décidé de supprimer les frais d'abonnement controversés aux sièges d'auto chauffants qui ont provoqué un tollé parmi les clients l'année dernière. Le constructeur automobile allemand a fait face à des réactions négatives lorsqu'il a introduit des frais mensuels de 18 $ pour les sièges chauffants, une fonctionnalité qui était auparavant attendue de série. Cette décision a incité une communauté de pirates informatiques à proposer leurs services pour débloquer la fonctionnalité à ceux qui ne sont pas disposés à payer un supplément.

Alors que les conducteurs américains n'étaient pas concernés par l'option d'abonnement uniquement, les propriétaires de BMW en Allemagne, au Royaume-Uni et dans d'autres pays ont dû décider s'ils devaient payer un supplément pour les sièges chauffants. Cependant, dans une récente interview avec Autocar, Pieter Nota, membre du conseil d'administration des ventes et du marketing de BMW, a annoncé que les sièges chauffants peuvent désormais être achetés ou refusés au point d'achat.

Nota a expliqué que la décision de supprimer les frais d'abonnement était motivée par la faible acceptation des utilisateurs et la faible perception des clients. "Les gens ont l'impression d'avoir payé le double, ce qui n'est en réalité pas vrai, mais la perception est la réalité", a déclaré Nota. Il a reconnu que même si BMW souhaitait fournir un service supplémentaire en offrant la possibilité d'activer les sièges chauffants plus tard, cela n'a pas trouvé un bon écho auprès des clients.

La controverse a suscité encore plus d’attention lorsque deux législateurs américains, Paul Moriarty et Joe Danielsen, ont exprimé leur inquiétude et envisagé d’interdire cette pratique. Ils ont fait valoir que les constructeurs automobiles ne devraient pas facturer aux consommateurs des frais d’abonnement pour les fonctionnalités déjà installées sur le véhicule au moment de la vente. Moriarty et Danielsen pensaient que de telles pratiques commerciales servaient principalement à augmenter les bénéfices des entreprises et visaient à protéger les consommateurs de la hausse des coûts.

Dans l'ensemble, la décision de BMW de supprimer les frais d'abonnement aux sièges chauffants est une mesure positive qui répond aux commentaires des clients et garantit un processus d'achat plus transparent pour ses véhicules.

