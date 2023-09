SIX annonce l'approbation réglementaire des dérivés d'actifs numériques de BME Clearing

SIX, un fournisseur suisse de services financiers, a annoncé que BME Clearing, la contrepartie centrale espagnole (CCP), a obtenu l'approbation réglementaire de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pour compenser les contrats à terme Bitcoin et Ethereum. Cela marque une étape importante dans l'écosystème des actifs numériques et démontre l'engagement de SIX en faveur de l'innovation et de la sécurité.

BME Clearing introduira un nouveau segment appelé Digital Asset Derivatives, destiné aux investisseurs institutionnels. Ce segment fournira un environnement sécurisé et hautement réglementé pour la négociation, la compensation et le règlement en espèces des contrats à terme sur actifs numériques. L’introduction de ce segment répond à la demande croissante des institutions pour un accès réglementé aux actifs numériques.

José Manuel Ortiz, responsable des opérations de compensation et de pension chez SIX, s'est dit satisfait de l'approbation réglementaire pour ce nouveau segment. Il a souligné que cette étape reflète l'engagement de SIX à offrir aux institutions, aux clients et aux investisseurs des solutions innovantes. L'objectif est de contribuer à la croissance continue de l'écosystème des actifs numériques et de garantir une expérience de trading sécurisée et efficace pour tous les clients.

En obtenant l’approbation réglementaire, BME Clearing est en mesure d’offrir aux institutions une voie réglementée pour accéder aux actifs numériques tels que Bitcoin et Ethereum. Cette décision s’aligne sur l’intérêt croissant et l’adoption des crypto-monnaies parmi les investisseurs institutionnels.

Dans l'ensemble, l'agrément accordé par la CNMV à BME Clearing constitue une évolution significative qui renforce l'engagement de SIX en faveur de l'innovation et de la sécurité dans l'écosystème des actifs numériques. En introduisant le segment Digital Asset Derivatives, BME Clearing vise à fournir aux investisseurs institutionnels un environnement sécurisé et réglementé pour la négociation de contrats à terme sur actifs numériques.

Sources:

– Compensation BME : [lien]

– CNMV