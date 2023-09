Apple s'apprête à annoncer l'iPhone 15 Pro avec un châssis plus léger et une durée de vie de la batterie plus longue

Dans une mise à jour passionnante, Mark Gurman de Bloomberg a révélé à quoi s'attendre du prochain événement Apple de septembre, au cours duquel ils devraient annoncer le très attendu iPhone 15 Pro. Selon Gurman, un changement important apporté au nouveau modèle est le passage de l'acier inoxydable au titane pour les côtés du châssis, ce qui se traduit par un poids global plus léger et un design plus élégant.

Selon des sources, les modèles d'iPhone 15 Pro seront environ 10 % plus légers que leurs prédécesseurs. Il s’agit d’un changement bienvenu par rapport aux années précédentes, lorsque les iPhones étaient devenus plus épais et plus lourds pour accueillir des batteries plus grosses. Il est intéressant de noter que la réduction de poids ne compromettra pas la durée de vie de la batterie. Grâce aux améliorations d'efficacité de la nouvelle puce A3 de 17 nanomètres, les utilisateurs peuvent s'attendre à une durée de vie de la batterie encore plus longue par rapport aux modèles précédents.

Les modèles Pro bénéficieront également d'un avantage en termes de performances, car Apple les équipera d'une puce A17 plus rapide construite sur le nouveau processus de production de 3 nanomètres et d'une mémoire supplémentaire. La nouvelle puce améliorera les performances du CPU et du GPU, ce qui se traduira par des performances plus rapides. Cependant, le point culminant sera sans aucun doute l’amélioration de la durée de vie de la batterie. Apple devrait annoncer quelques heures supplémentaires d'autonomie de la batterie pour l'iPhone 15 Pro, ce qui constitue une amélioration significative compte tenu des plaintes de certains clients concernant la durée de vie de la batterie des modèles précédents d'iPhone 14 Pro.

Il convient de noter que la puce A17 sera exclusive aux modèles Pro, tandis que les modèles de base iPhone 15 et iPhone 15 Plus comporteront la puce A16 des téléphones Pro de l'année dernière. Cela maintient la stratégie d'Apple consistant à offrir des différenciateurs de performances entre ses différents modèles d'iPhone.

L'événement Apple iPhone 15 est prévu le mardi 12 septembre à 10 h HP. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour et annonces d'Apple.

