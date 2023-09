Bill Gates réserve un restaurant étoilé au Michelin pour son Coca light

By

Bill Gates, le milliardaire cofondateur de Microsoft, a une réputation de simplicité en matière de nourriture. Malgré sa grande richesse, Gates opte souvent pour un cheeseburger pour le déjeuner et est connu pour son penchant pour le Coca Light. En fait, son amour pour les boissons gazeuses dépasse même les repas des restaurants les plus prestigieux.

Le célèbre chef espagnol étoilé Jordi Cruz a récemment partagé une rencontre amusante qu'il a eue avec Gates dans son restaurant primé de Barcelone, ABaC. Gates avait réservé l'intégralité du restaurant pour deux jours, emmenant avec lui son entourage de 25 gardes du corps. Cependant, au milieu des plats extravagants préparés pour lui, Gates a simplement commandé un Coca light et est retourné à son avion.

Cruz, qui a partagé cette histoire pour la première fois il y a plus de sept ans, a exprimé son étonnement continu face au choix inattendu de Gates. Lorsqu’on lui a demandé si Gates avait goûté l’un des plats, Cruz a répondu par un « zéro » retentissant.

Alors que Cruz a spéculé sur les raisons derrière la décision de Gates, suggérant que certaines personnes riches pourraient accorder moins d'importance aux choses, la raison pour laquelle Gates réserverait un restaurant étoilé Michelin pour opter pour une simple boisson reste un mystère.

Les préférences alimentaires de Gates contrastent avec celles d’autres milliardaires connus pour leurs habitudes alimentaires indulgentes. Steve Jobs, le défunt PDG d'Apple, suivait un régime fruitarien, tandis que Warren Buffett, l'investisseur légendaire, est connu pour son plaisir sans prétention à manger des glaces, de la malbouffe et des sodas.

Les choix alimentaires simples de Gates reflètent son approche globale de la vie, mettant l'accent sur l'efficacité et la simplicité. En effet, son amour pour les cheeseburgers et le Diet Coke est bien connu, démontrant que même les individus les plus riches peuvent avoir des goûts étonnamment modestes.

Sources:

– Article original : Benzinga.com