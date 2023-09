Zoom présente un assistant numérique alimenté par l'IA pour les abonnements

Zoom a dévoilé son nouvel assistant numérique génératif basé sur l'IA, appelé Zoom AI Companion. L'assistant sera inclus dans les abonnements payants de Zoom sans frais supplémentaires. L'AI Companion sera disponible sur la plateforme Zoom, offrant des fonctionnalités telles que le résumé des réunions, la rédaction de messages et les commentaires sur les réunions en temps réel. Si certaines fonctionnalités seront disponibles au lancement, d’autres seront déployées au printemps 2024.

Smita Hashim, directrice des produits chez Zoom, a souligné l'engagement de l'entreprise envers la valeur client et l'innovation avec l'introduction d'AI Companion. Les utilisateurs pourront interagir avec l'assistant via un panneau latéral dans l'expérience Réunions, et Zoom prévoit d'étendre les capacités de l'assistant au cours de l'année prochaine.

En plus de cette annonce, le PDG de Zoom, Eric Yuan, a répondu à la décision de Microsoft de dissocier Microsoft Teams des abonnements Office 365 et Microsoft 365. Yuan a suggéré que la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis devrait envisager d'enquêter sur la question, à l'instar de l'organisme anticoncurrentiel de l'UE.

Salesforce lance des outils de productivité avancés pour Slack

Salesforce a introduit trois nouveaux outils de productivité avancés pour Slack : Slack AI, les listes Slack et de nouvelles fonctionnalités d'automatisation. Slack AI est intégré à la plateforme et propose des fonctionnalités telles que des récapitulatifs de chaînes et des résumés de fils de discussion. Les listes Slack permettent aux utilisateurs de suivre les tâches de travail et de gérer les projets avec un flux de communication rationalisé. Les nouvelles capacités d'automatisation permettent aux utilisateurs d'automatiser des tâches spécifiques sans expertise en codage. Les développeurs peuvent également créer des applications personnalisées avec Slack comme hôte.

Noah Desai Weiss, directeur des produits chez Slack, a souligné l'accent mis par l'entreprise sur la fourniture d'une plate-forme de productivité intelligente et efficace qui permet aux utilisateurs de faire de leur mieux. Slack AI et les listes Slack seront en phase pilote cet hiver, avec une disponibilité générale prévue pour 2024. Le nouveau hub d'automatisation devrait être disponible plus tard ce mois-ci.

Microsoft met fin à la prise en charge de Skype dans les salles Teams et introduit la facturation des API d'enregistrement et de transcription

Microsoft a annoncé que Teams Rooms ne prendra plus en charge les connexions au serveur Skype Entreprise à partir du 1er octobre 2023. Ce changement affectera un petit nombre de clients utilisant des configurations sur site. Teams Rooms transférera sa prise en charge vers le serveur Exchange, qui est déjà utilisé par Teams Desktop.

En parallèle, Microsoft a introduit la facturation de ses API d’enregistrement et de transcription dans Teams. Les développeurs seront désormais facturés pour l'utilisation de ces API, les enregistrements coûtant 0.03 USD par minute et les transcriptions, 0.024 USD par minute. Microsoft a souligné les avantages de ces API pour les développeurs qui créent des applications métier (LOB) et des solutions de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) multi-locataires, notamment la synthèse des appels, les informations sur les intervenants, les suivis intelligents, ainsi que la formation et l'intégration.

