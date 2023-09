Améliorer l'expérience du joueur avec les codes d'échange BGMI

Le jeu populaire Battlegrounds Mobile India (BGMI) gagne du terrain depuis le retrait de PUBG Mobile du marché indien. L'une des caractéristiques qui distingue BGMI est la disponibilité de certificats d'échange BGMI quotidiens, qui peuvent être échangés contre diverses récompenses en jeu.

Les codes d’échange BGMI sont une aubaine pour les joueurs avec un budget limité. En échangeant ces certificats, les joueurs peuvent obtenir de la monnaie du jeu connue sous le nom de « Unknown Cash » (UC), ainsi que des émoticônes, des objets et des améliorations pour les armes et les véhicules. Le meilleur, c'est que de nouveaux codes d'échange ne sont plus nécessaires pour obtenir des UC, ce qui permet aux joueurs soucieux de leur budget d'accéder plus facilement à ces précieuses récompenses.

Pour le 12 septembre 2023, voici les codes de réduction BGMI proposés :

– BTOQZHZ8CQ

– TQIZBZ76F

– 5FG10D33

– GPHZDBTFZM24U

– KARZBZYTR

– JJCZCDZJ9U

– UKUZBZGWF

–TIFZBHZK4A

– RNUZBZ9QQ

– PGHZDBTFZ95U

– R89FPLM9S

– BMTCZBZMFS

– TQIZBz76F

– BMTFZBZQNC

-SD14G84FCC

Si vous débutez dans l'utilisation des codes BGMI, voici un guide étape par étape :

1. Visitez la page de remboursement BGMI désignée.

2. Confirmez le statut de votre compte BGMI.

3. Saisissez précisément le code promotionnel dans le champ prévu à cet effet.

4. Sélectionnez « Échanger » parmi les options disponibles.

5. Vérifiez votre inventaire en jeu pour accéder aux objets échangés.

Ces codes d'échange débloquent diverses récompenses, notamment des améliorations pour les armes à feu et les véhicules, ainsi qu'une gamme d'objets en jeu. Se plonger dans le monde captivant de BGMI est désormais rendu encore plus excitant avec les codes du 12 septembre 2023.

