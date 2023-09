BGMI Ancient Mummy Set Crate et échangez les codes pour le 8 septembre : tout ce que vous devez savoir

Battlegrounds Mobile India (BGMI) est devenu l'un des jeux les plus populaires en Inde, captivant les joueurs pendant des heures. Malgré sa récente interdiction et son retour ultérieur, le jeu continue d'attirer une base de fans fidèles. Avec diverses mises à jour et ajouts, BGMI évolue constamment pour garder les joueurs engagés.

L'un des changements récents dans BGMI est l'intégration de la voix du joueur de cricket Hardik Pandya et l'annonce de l'acteur Ranveer Singh comme ambassadeur de la marque BGMI India. De plus, le jeu a introduit une nouvelle caisse de coffret de momie antique qui offre des récompenses passionnantes dans le jeu.

Le compte Instagram officiel de BGMI a publié une vidéo présentant la caisse Mummy, suscitant beaucoup d'enthousiasme parmi les joueurs. L'article souligne que l'Ancient Power Crate peut être ouverte pour seulement 18 UC (monnaie du jeu) et offre la possibilité d'obtenir des émoticônes et des ensembles épiques.

Pour les joueurs cherchant à acquérir gratuitement des récompenses dans le jeu telles que des skins d'armes, des tenues, des armes, des véhicules et bien plus encore, BGMI a publié des codes d'échange. Ces codes peuvent être utilisés pendant une période limitée de 12 heures pour débloquer diverses nouvelles récompenses.

Voici les codes d’échange BGMI pour le 8 septembre :

– BTOQZHZ8CQ – Nouveau !

– TQIZBZ76F – Revêtement de véhicule

– 5FG10D33 – Faucon et émoticônes gratuites

– GPHZDBTFZM24U – Peau UMP9

– KARZBZYTR – Tenue gratuite

– JJCZCDZJ9U – Poêle dorée

– UKUZBZGWF – Feux d'artifice gratuits

– TIFZBHZK4A – Tenue gratuite

– RNUZBZ9QQ – Peau de glacier AKM

– PGHZDBTFZ95U – Peau M416

– R89FPLM9S – Compagnon

– BMTCZBZMFS – Ensemble Pretty in Pink et casque Pretty in Pink

– 5FG10D33 – Tenue gratuite

– TQIZBz76F – 3 motos gratuites

– BMTFZBZQNC – Ensemble Drifter gratuit

– SD14G84FCC – Skin gratuit pour le pistolet de sniper KAR98

Pour utiliser ces codes et réclamer vos récompenses, suivez ces étapes :

1. Visitez le site Web officiel de BGMI et entrez votre ID de personnage BGMI.

2. Collez le code d'échange dans l'espace prévu pour les récompenses en jeu.

3. Entrez le code captcha/vérification et cliquez sur soumettre.

4. Une fois le processus terminé, vous pouvez récupérer vos prix échangeables via la messagerie en jeu.

Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et de codes de BGMI alors que la compétition s'intensifie avec le retour imminent de Garena Free Fire.

Définitions:

– BGMI : Abréviation de Battlegrounds Mobile India, un jeu mobile populaire en Inde.

– UC : monnaie du jeu utilisée dans BGMI.

– Codes d'échange : codes spéciaux qui peuvent être saisis dans le jeu pour échanger des récompenses dans le jeu.

– Émoticônes et ensembles épiques : émoticônes et tenues exclusives avec effets et designs spéciaux.

– Skins d’armes : apparences personnalisables pour les armes du jeu.

– Tenues : vêtements pouvant être portés par les personnages joueurs.

– Véhicules : véhicules du jeu utilisés pour le transport.

– Compagnon : Un personnage non jouable qui accompagne le personnage du joueur.

– Caisses : objets en jeu contenant des récompenses aléatoires.

