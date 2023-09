Événement BGMI Aston Martin Speed ​​Drift : débloquez des récompenses exclusives avec Battlegrounds Mobile India

Les joueurs de Battlegrounds Mobile India (BGMI) vont se régaler avec l’événement passionnant en jeu « Aston Martin Speed ​​Drift ». En collaboration avec le constructeur de voitures de luxe Aston Martin, BGMI a introduit trois voitures de sport hautes performances dans le jeu : Valkyrie, DBX707 et DBS Volante. Ces voitures sont dotées de couleurs uniques et de fonctionnalités spéciales, ajoutant un niveau d'excitation supplémentaire au jeu.

L'Aston Martin DBS Volante est particulièrement remarquable car il s'agit de la première voiture de sport décapotable de BGMI. Les joueurs peuvent profiter du plaisir d’ouvrir et de fermer le toit tout en parcourant le jeu. En récupérant ces voitures de sport Aston Martin dans leur garage virtuel, les joueurs peuvent débloquer diverses récompenses au fur et à mesure de leur progression.

L'événement BGMI Aston Martin Speed ​​Drift se déroulera jusqu'au 10 octobre 2023, donnant aux joueurs suffisamment de temps pour participer et gagner des prix. Pour rendre l'événement encore plus attrayant, BGMI a publié des codes d'échange qui permettent aux joueurs d'obtenir gratuitement des skins d'armes, des skins de véhicules, des emotes, des tenues, des crédits de jeu, des UC, et bien plus encore.

Pour récupérer ces codes d’échange BGMI, les joueurs doivent suivre quelques étapes simples. Tout d’abord, ils doivent visiter le site Web officiel du BGMI et saisir leur identifiant de personnage BGMI. Ensuite, ils peuvent coller le code d’échange pour la récompense en jeu souhaitée dans l’espace désigné. Après avoir vérifié un captcha/code de vérification, les joueurs peuvent soumettre le formulaire. Une fois terminés, les prix échangeables seront envoyés à la messagerie en jeu du joueur, prêts à être réclamés.

Ne manquez pas cet événement passionnant et la chance de débloquer des récompenses exclusives dans BGMI. Prenez le volant d'une voiture de sport Aston Martin et vivez dès aujourd'hui le frisson de l'événement « Aston Martin Speed ​​Drift » !

Définitions:

– BGMI : Champs de bataille mobiles Inde

– UC : monnaie du jeu

