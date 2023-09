BeXide Studio présentera un jeu inopiné au Tokyo Game Show 2023

BeXide, le studio réputé connu pour ses jeux populaires tels que Doko Demo Issyo et Super Bullet Break, a annoncé qu'il présenterait un titre inopiné pour les plateformes PlayStation 5, Switch et PC (Steam) au Tokyo Game Show 2023. Ce Le jeu très attendu sera présenté aux côtés du jeu annoncé précédemment par BeXide, Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights.

Les visiteurs de l'événement auront l'occasion de jouer à Persha et au Labyrinthe magique : Arabian Nyaights et au titre non divulgué sur le stand « Indie Games Corner ». En guise de cadeau spécial pour les joueurs, BeXide proposera des porte-clés en acrylique exclusifs au Tokyo Game Show 2023 pour Persha and the Magic Labyrinth : Arabian Nyaights, ainsi qu'une nouveauté originale distincte pour le jeu nouvellement annoncé.

Le Tokyo Game Show 2023 devrait avoir lieu du 21 au 24 septembre au Makuhari Messe de Chiba, au Japon. Cet événement de jeu très réputé attire des professionnels de l'industrie, des passionnés de jeux et des médias du monde entier, offrant une plate-forme aux développeurs pour présenter leurs dernières créations.

La décision de BeXide de présenter un jeu inopiné au Tokyo Game Show 2023 a suscité un enthousiasme considérable parmi les fans et la communauté des joueurs. Grâce à l'expérience du studio en matière d'expériences de jeu agréables et innovantes, l'attente pour ce nouveau titre est à un niveau sans précédent.

