Pourquoi Starfield n'a pas de véhicules terrestres, selon Todd Howard

Starfield, le dernier RPG en monde ouvert de Bethesda, est devenu l'un des plus gros jeux de l'année depuis sa sortie. Même si les joueurs peuvent explorer une vaste galaxie numérique avec leur propre vaisseau spatial personnalisé, ils peuvent trouver décevant qu'il n'y ait pas de véhicules au sol pour les aider à l'exploration de la planète. Dans une interview accordée à Bloomberg, Todd Howard, le directeur du jeu, a expliqué pourquoi les véhicules terrestres n'étaient pas inclus.

Howard a déclaré que la décision d'exclure les véhicules terrestres avait été prise pour créer une expérience d'exploration unique et immersive pour les joueurs. En limitant les déplacements des joueurs à pied, ils peuvent vraiment apprécier la vitesse à laquelle ils voient les choses à la surface d'une planète. Bien que les véhicules terrestres aient été pris en compte lors du processus de développement, leur inclusion aurait considérablement modifié le gameplay, et Bethesda souhaitait maintenir un certain niveau de contrôle et de cohérence.

Cependant, les joueurs ne sont pas totalement dépourvus de moyens pour voyager plus rapidement sur les planètes. Une fois débloqués, les joueurs ont accès à des jetpacks, leur permettant de se déplacer plus rapidement. Cela ajoute un élément nouveau et agréable au jeu, d'autant plus que les différentes planètes ont différents niveaux de gravité, ce qui donne lieu à des expériences jetpack uniques.

Si certains joueurs peuvent exprimer leur frustration face à l’absence de véhicules terrestres, d’autres, comme l’auteur de cet article, trouvent que l’exploration à pied renforce l’expérience immersive. L'absence de déplacements rapides et le rythme plus lent de l'exploration à la surface des planètes permettent aux joueurs de véritablement s'imprégner du vaste monde du jeu et de profiter de la sensation d'errance à travers de vastes paysages, semblable aux précédents titres Bethesda comme Fallout 3.

Il convient de noter que Bethesda pourrait envisager d'ajouter des véhicules terrestres ou d'autres moyens de déplacement plus rapides dans les futurs DLC, si la demande de la communauté est suffisante. Mais pour l’instant, l’absence de véhicules terrestres à Starfield répond à un objectif précis, mettant l’accent sur « l’expérience » de l’exploration.

Sources:

- Bloomberg