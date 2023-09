Le Realme 10 Pro 5G, le Poco X5 5G et le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sont trois options populaires sur le marché des smartphones 5G. Examinons de plus près leurs caractéristiques et spécifications.

Realme 10 Pro 5G

Le Realme 10 Pro 5G, disponible sur Amazon à 19,060 6.72 ₹, propose un écran LCD Full HD+ de 120 pouces avec un taux de rafraîchissement de 695 Hz. Il fonctionne sur le processeur Qualcomm Snapdragon 8 et dispose de 128 Go de RAM et de 108 Go de stockage. Le smartphone dispose d'une configuration à double caméra avec un jeu de tir principal de 2 MP et un appareil photo portrait de 16 MP. Pour les selfies, il dispose d’une caméra frontale de 5,000 MP. L'appareil est alimenté par une batterie de 33 5 mAh et prend en charge la charge rapide SuperVOOC de 6 W. Les options de connectivité incluent la 5.2G, le Wi-Fi XNUMX, le Bluetooth XNUMX et le GPS.

Bit X5 5G

Le Poco X5 5G, au prix de 18,299 695 ₹, est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 6.67. Il dispose d’un écran FHD+ Super AMOLED de 120 pouces avec un taux de rafraîchissement de 8 Hz. Le combiné est livré avec jusqu'à 256 Go de RAM et jusqu'à 48 Go de stockage. Il arbore une configuration à trois caméras avec une caméra principale de 8 MP, un capteur ultra-large de 2 MP et un capteur macro de 13 MP. La caméra frontale est de 5,000MP. Le smartphone dispose d’une batterie de 33 53 mAh avec une charge rapide de XNUMX W. Il comprend également un capteur d’empreintes digitales latéral et est doté d’un indice IPXNUMX.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est au prix de 19,999 6.72 ₹ et comprend un écran LCD de 120 pouces avec un taux de rafraîchissement de 695 Hz. Il est alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 8 et offre jusqu'à 256 Go de RAM et jusqu'à 13 Go de stockage. Le smartphone fonctionne sur OxygenOS 13 basé sur Android 108 et dispose d'une configuration de triple caméra arrière avec une caméra principale de 2 MP, un objectif macro de 2 MP et une caméra de profondeur de 16 MP. La caméra frontale est de 5,000MP. Il dispose d’une batterie de 67 3.5 mAh avec une charge rapide SuperVOOC de XNUMX W. De plus, il comprend un port Type-C et une prise casque XNUMX mm.

Dans l’ensemble, ces smartphones offrent une gamme de fonctionnalités aux utilisateurs souhaitant profiter des avantages de la connectivité 5G. Qu'il s'agisse du Realme 10 Pro 5G, du Poco X5 5G ou du OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, les utilisateurs ont le choix entre plusieurs options en fonction de leurs besoins spécifiques et de leur budget.

Sources : Realme, Poco, OnePlus