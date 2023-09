Meilleurs smartphones de moins de Rs 50,000 XNUMX en Inde

Si vous disposez d’un budget de 50,000 5 roupies pour un smartphone, vous avez le choix entre de nombreuses options. Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons sélectionné les XNUMX meilleurs smartphones actuellement disponibles dans cette gamme de prix, en tenant compte de leurs fonctionnalités, performances et style.

1. Google Pixel 7 : Le Google Pixel 7 est disponible pour un peu moins de 50,000 2 roupies sur Flipkart, et le prix peut être encore plus bas avec certaines cartes de crédit. Il est livré avec le dernier processeur Tensor G8 de Google, 128 Go de RAM et 6.3 Go de stockage interne. Le téléphone dispose d’un écran OLED Full HD+ de 90 pouces avec un taux de rafraîchissement de 1400 Hz et une luminosité maximale de 50 12 nits. Il dispose d’un système de caméra très apprécié, comprenant une caméra principale de 7 MP avec OIS et une caméra ultra-large de 13 MP. Le Pixel XNUMX fonctionne sur le dernier Android XNUMX avec le langage de conception Material You.

2. OnePlus 11R 5G : Le OnePlus 11R 5G offre un excellent rapport qualité-prix tout en empruntant certaines fonctionnalités à son frère plus premium, le OnePlus 11 5G. Il dispose d’un écran Fluid AMOLED incurvé de 6.74 pouces, d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1 et d’options allant jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le téléphone dispose d’un appareil photo principal de 50 MP avec OIS, d’un appareil photo ultra-large de 8 MP et d’un appareil photo macro de 2 MP. Il dispose également d’une caméra selfie de 16 MP et d’une batterie longue durée de 5000 XNUMX mAh.

3. Nothing Phone (2) : La dernière offre de la marque Nothing, le Nothing Phone (2), est une mise à niveau significative par rapport au modèle précédent. Il présente un dos transparent avec des lumières LED, offrant à la fois esthétique et fonctionnalité. Le téléphone offre de puissantes options de performances et de personnalisation.

Ce ne sont là que quelques options disponibles dans la fourchette de prix inférieure à 50,000 XNUMX roupies. En fonction de vos préférences et de vos exigences, vous pouvez trouver beaucoup plus de smartphones dotés de fonctionnalités, de performances et de style haut de gamme dans ce budget.

