Derrière la vitre : Camp d'entraînement des Kings de Los Angeles – Un aperçu de la pré-saison de la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNH) et NHL Network ont ​​annoncé leur partenariat avec les Kings de Los Angeles pour la quatrième saison de leur docu-série de pré-saison en accès libre, Behind The Glass. Cette série en trois parties, produite par NHL Network en association avec NHL Productions, offrira un aperçu des coulisses de l'intensité, du drame et de la compétition d'une pré-saison de la LNH à travers le prisme des Kings, doubles champions de la Coupe Stanley.

La prochaine saison de Behind The Glass mettra en vedette le voyage des Kings dans l'hémisphère sud alors qu'ils affronteront les Coyotes de l'Arizona à Melbourne, en Australie, pour la Série mondiale de la LNH 2023. Ce seront les tout premiers matchs de la LNH disputés en Australie, ce qui ajoutera de l'enthousiasme à la série. Les joueurs seront captés au micro et présentés à l'extérieur de la patinoire, offrant aux fans un contenu sans précédent alors qu'ils se disputeront leur place sur l'alignement et se prépareront pour l'ouverture de la saison régulière.

Après deux participations consécutives aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley, les Kings ont rehaussé les attentes envers l'organisation. Behind The Glass se concentrera sur le vice-président et directeur général de l'équipe, Rob Blake, et l'entraîneur-chef Todd McLellan, alors qu'ils dirigent l'équipe tout au long du camp d'entraînement et façonnent la vision d'un éternel prétendant à la Coupe Stanley. La série présentera également des joueurs clés tels que le centre nouvellement acquis Pierre-Luc Dubois, les étoiles montantes Adrian Kempe et Kevin Fiala, ainsi que les joueurs vétérans Anze Kopitar et Drew Doughty. Le président de l'équipe, Luc Robitaille, fournira un aperçu unique de ce que signifie être un roi.

Behind The Glass a été créé pour la première fois en 2018, offrant aux fans un regard sans précédent sur la pré-saison de la LNH à travers les yeux des Devils du New Jersey. Depuis, la série met en vedette les Flyers de Philadelphie et les Predators de Nashville. L'édition de cette année fera monter les enchères avec le voyage international à Melbourne, en Australie.

Les fans peuvent s'attendre à voir du contenu bonus exclusif et des extraits de chaque épisode de Behind The Glass partagés sur les plateformes de médias numériques et sociaux en utilisant le hashtag #BehindTheGlass. De plus, chaque épisode sera disponible sur la plateforme YouTube de la LNH, offrant ainsi aux fans davantage d'opportunités de participer à la série.

Behind The Glass : Los Angeles Kings Training Camp promet de rapprocher les fans du match et d'offrir une perspective unique et inédite sur l'équipe et la pré-saison. Avec un accès sans précédent, cette série documentaire enthousiasmera à coup sûr les fans alors qu'ils anticipent la prochaine saison de la LNH.

