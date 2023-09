Beats collabore avec Olive & June pour une nouvelle collection d'ongles

Beats, connu pour ses écouteurs et écouteurs populaires, s'aventure dans l'industrie de la beauté avec sa toute première collaboration avec la marque de beauté Olive & June. Pour célébrer la sortie de ses nouvelles teintes, Cosmic Silver et Cosmic Pink, Beats et Olive & June ont lancé une collection d'ongles qui permet aux utilisateurs de coordonner leurs looks d'ongles avec leurs accessoires technologiques.

La collection comprend deux teintes de vernis à ongles assorties aux Beats Studio Buds+, ainsi que des clous à pression inspirés de l'apparence et de l'expérience d'écoute des écouteurs sans fil. Olive & June ont partagé la nouvelle sur Instagram, invitant leurs abonnés à acheter les vernis et les press-ons en édition limitée.

Olive & June est devenu populaire pour ses kits de manucure dignes d'un salon qui apportent l'expérience du salon de manucure à votre domicile. Leurs kits Mani System les plus vendus sont faciles à utiliser et le vernis à ongles dure longtemps. Les clients peuvent personnaliser leurs kits avec une gamme de nuances qui changent à chaque saison ou collaboration.

La nouvelle collection d'ongles Beats x Olive & June est maintenant disponible à l'achat. Le pack Beats Polish Duo comprend les nuances de vernis à ongles métallisées rose et argent, qui peuvent être utilisées pour créer différents looks d'ongles. Le Beats Press-On Bundle propose cinq modèles d’ongles différents qui peuvent être mélangés et assortis. Chaque ensemble comprend 42 ongles, un tampon de préparation, une colle qui n'endommage pas les ongles, un poussoir à cuticules en bois, ainsi qu'une lime à ongles et un polissoir 2 en 1.

Si vous souhaitez essayer des ongles à presser ou rechercher des recommandations de beauté, n'oubliez pas de consulter notre tour d'horizon des meilleurs ongles à presser, des dupes de beauté et des produits de beauté appréciés des célébrités.

Sources:

– Publication Instagram d'Olive & June

– Article d’affichage