Barry Callebaut va investir 500 millions de CHF dans l'innovation client, la durabilité et le développement numérique

Barry Callebaut, entreprise leader dans l'industrie du cacao et du chocolat, réalise un investissement important de 500 millions de francs. L’investissement se concentrera sur l’innovation client, les initiatives de développement durable et le développement numérique. L'examen stratégique, connu sous le nom de BC Next Level, vise à faire économiser à l'entreprise environ 250 millions de francs suisses par an en améliorant les opérations mondiales.

Le programme vise à façonner l'orientation de l'entreprise pour la prochaine décennie, en la rapprochant des marchés et des clients, et en favorisant la simplicité et la numérisation de ses pratiques. Une nouvelle structure de gestion sera mise en œuvre, avec de nouvelles responsabilités mondiales en matière de finances, de ressources humaines et de technologie. En outre, l'entreprise envisage de lancer une organisation d'approvisionnement et de développement des clients.

Pour accompagner ces changements, le comité exécutif sera réduit de neuf à six membres. Les nouveaux ajouts au comité incluent Peter Vanneste en tant que directeur financier, Jutta Suchanek en tant que directrice des ressources humaines et de la diversité, et le Dr Clemens Woehrle en tant que directeur de l'approvisionnement et du développement des clients.

Dans le cadre de la réorganisation, Jo Thys, l'actuel Chief Operations Officer, assumera le nouveau rôle de President Operations Strategy & Innovation, relevant de Clemens Woehrle. Ben De Schryver, l'actuel directeur financier, assumera un rôle commercial en tant que président régional pour la division Amérique du Nord. Vamsi Mohan Thati deviendra président régional pour la région APAC, Moyen-Orient et Afrique.

À la lumière de ces changements, certains dirigeants, dont Steve Woolley, Masha Vis-Mertens et Rogier van Sligter, ont choisi de rechercher des opportunités en dehors de l'entreprise.

Barry Callebaut fournira une mise à jour stratégique complète et plus de détails sur BC Next Level le 1er novembre 2023. La mise à jour sera présentée lors d'un événement hybride à Londres.

Le PDG Peter Feld a exprimé la mission de l'entreprise : être le cœur et le moteur de l'industrie du cacao et du chocolat. Il a souligné la nécessité d'investir stratégiquement dans l'avenir de l'entreprise afin de répondre aux demandes changeantes des clients pour des produits plus durables et innovants. Feld a souligné l'importance de rapprocher la prise de décision des marchés et des clients, ainsi que d'adopter la simplicité et la numérisation pour stimuler l'innovation et la durabilité.

Patrick De Maeseneire, président du conseil d'administration de Barry Callebaut, a exprimé son soutien à l'investissement de l'entreprise. Il estime que BC Next Level rendra Barry Callebaut plus axé sur le client, plus agile et plus efficace, garantissant ainsi le succès à long terme de toutes les parties prenantes.

Avec cet investissement important et cette révision stratégique, Barry Callebaut vise à renforcer sa position de leader du secteur et à continuer à apporter de la valeur à ses clients et parties prenantes.

Sources:

– Neill Barston et Barry Callebaut dévoilent un programme d'investissement de 500 millions de CHF dans l'innovation client, la durabilité et le développement numérique, production de confiserie