La date de sortie numérique de Barbie est fixée au 12 septembre

Warner Bros. vient d'annoncer que le très attendu film Barbie sera disponible à l'achat ou à la location numérique le 12 septembre. Cette nouvelle est un soulagement pour les fans qui attendaient avec impatience la sortie numérique, surtout compte tenu de la tendance aux fenêtres de cinéma plus courtes et de la disponibilité des films sur les plateformes de streaming peu de temps après leur sortie en salles.

En plus de la sortie numérique, le film sera également projeté dans les salles IMAX à partir du 22 septembre. Cette version comprendra une toute nouvelle scène post-crédit, ajoutant à l'enthousiasme des fans de Barbie.

Warner Bros. a révélé que la version numérique sera accompagnée de plus de 30 minutes de bonus. Cela inclut des featurettes telles que « Bienvenue à Barbie Land », « Devenir Barbie », « Jouer à se déguiser », « Musical Make Believe », « All-Star Barbie Party » et « It's a Weird World ». Les fans peuvent s'attendre à profiter de nombreux contenus Barbie supplémentaires avec le film.

Cependant, il n’y a actuellement aucune information sur la date à laquelle le film sera disponible en streaming sur Max. Warner Bros. a changé son approche et décide désormais au cas par cas quand sortir des films sur la plateforme, et il n'y a aucun détail sur quand Barbie sera disponible à l'achat sur Blu-ray ou DVD.

L'annonce de la date de sortie numérique a suscité l'enthousiasme des fans de Barbie, qui attendaient avec impatience l'occasion de voir le film. Reste à savoir si les fans choisiront de l'acheter numériquement ou d'attendre sa sortie sur Max. En attendant, l'attente continue de croître pour la sortie de Barbie et tout le contenu supplémentaire qu'elle apportera aux fans.

