Date de sortie numérique de Barbie : où regarder et quand s’attendre au streaming sur Max

Après son immense succès au box-office, le très attendu film Barbie est enfin disponible en téléchargement numérique. Warner Bros. a décidé de sortir Barbie sur des plateformes premium de vidéo à la demande moins de deux mois après sa sortie en salles. Cependant, le film continuera à être projeté en salles, y compris une sortie IMAX d'une semaine le 22 septembre.

Quant aux options de streaming, à partir du mardi 12 septembre, Barbie pourra être achetée et louée sous forme numérique sur des plateformes telles qu'Amazon Prime, Google Play, Apple TV et Vudu, entre autres. Le prix peut différer selon la plateforme, mais Amazon Prime propose le film en précommande à 29.99 $ à l'achat et 24.99 $ à la location pour une fenêtre de visionnage de 48 heures.

La version numérique de Barbie comprend plus de 30 minutes de contenu bonus, y compris des featurettes comme « Bienvenue à Barbie Land », « Devenir Barbie », « Jouer à se déguiser », « Musical Make Believe », « All-Star Barbie Party » et « C'est un monde étrange. Cependant, il n'y a pas encore de date de sortie précise pour le DVD ou le Blu-Ray Barbie.

Puisque Barbie est un film de Warner Bros., il devrait être disponible en streaming sur Max, le service de streaming appartenant à Warner Bros., avant la fin de l'année. Les sorties en salles précédentes de Warner Bros. ont suivi un modèle selon lequel elles sont diffusées en vidéo à la demande premium, puis deviennent disponibles sur Max après une certaine période de temps. Par exemple, The Flash est sorti sur PVOD cinq semaines après sa sortie en salles et a commencé à diffuser sur Max cinq semaines après PVOD.

Compte tenu du succès financier et de l'anticipation de Barbie, il est probable que le studio attendra plus longtemps pour le sortir sur Max. Suivant un schéma similaire à celui de The Flash, Barbie pourrait apparaître sur Max environ neuf semaines après sa sortie en salles. De manière spéculative, Barbie pourrait être diffusée sur Max vers la mi-novembre 2023. Cependant, il est important de noter qu’aucune date de sortie officielle de Barbie Max n’a encore été annoncée.

Si vous avez hâte de regarder le film Barbie, vous pouvez l'acheter ou le louer en ligne à partir de demain. Profitez de la version numérique et restez à l'écoute des mises à jour sur la disponibilité du streaming de Barbie sur Max.

