Bankjoy fera une démonstration de la plateforme bancaire numérique avec le client Neobank à FinovateFall 2023

Bankjoy, l'un des principaux fournisseurs de services bancaires numériques, a été choisi pour présenter sa plateforme bancaire numérique à un nouveau client néobanque à FinovateFall 2023. La démo mettra en évidence comment la suite de services bancaires numériques de Bankjoy permet aux néobanques d'offrir plus de valeur à leurs clients.

Bankjoy propose une technologie bancaire moderne, notamment des services bancaires mobiles et en ligne, aux banques régionales, aux néobanques et aux coopératives de crédit. Sa plateforme permet aux banques numériques et aux néobanques de cibler des marchés et des données démographiques spécifiques tout en conservant leurs systèmes de base existants.

À FinovateFall, Bankjoy démontrera son expérience utilisateur transparente, sa conception visuellement attrayante, ses fonctionnalités numériques avancées et ses capacités d'intégration avec diverses plates-formes principales et tierces. Cela en fait un choix idéal pour les néobanques qui cherchent à améliorer l’expérience bancaire numérique de leurs clients particuliers et commerciaux.

Greg Palmer, vice-président de la stratégie chez Finovate, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir Bankjoy sur scène à Finovate cette année encore, cette fois avec une néobanque comme co-présentateur. Nous sommes impatients de voir une démonstration passionnante de deux organisations avant-gardistes.

Selon un rapport, le marché mondial des néobanques était évalué à 66 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de près de 55 % entre 2023 et 2030. Alors que les néobanques continuent de gagner du terrain, il est crucial pour elles disposer de la bonne technologie pour offrir une expérience utilisateur riche en fonctionnalités qui répond aux besoins financiers de leurs clients cibles.

Michael Duncan, PDG et fondateur de Bankjoy, a exprimé son enthousiasme à l'idée de participer à Finovate et de présenter sa plateforme bancaire numérique intuitive. La plate-forme de Bankjoy comprend, entre autres fonctionnalités, les services bancaires mobiles et en ligne, les relevés électroniques, l'ouverture de compte en ligne, le montage de prêts en ligne et l'IA conversationnelle. La société ajoute continuellement de nouvelles caractéristiques, fonctionnalités et intégrations à ses offres de produits numériques.

