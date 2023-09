Bang-On Balls: Chronicles devrait sortir sur consoles et PC

Bang-On Balls: Chronicles, un jeu d'aventure sandbox en monde ouvert, est sur le point de quitter l'accès anticipé et d'être lancé sur plusieurs plates-formes. Le jeu sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam le 5 octobre. Il sortira également sur PlayStation 5 et Xbox Series à une date ultérieure.

L'éditeur Untold Tales et le développeur Exit Plan ont travaillé dur pour créer un jeu offrant un haut niveau de production et une variété d'éléments de gameplay. Le jeu propose des commandes strictes, un gameplay varié, une conception de niveau intelligente, des systèmes d'IA complexes et de nombreux contenus pour garder les joueurs engagés pendant des heures. Les développeurs avaient pour objectif de créer un jeu pouvant être apprécié pendant quelques minutes de détente ou joué pendant 40 heures ou plus.

Dans Bang-On Balls : Chronicles, les joueurs prennent le contrôle de BOB, un héros téméraire et gonflable, dans une quête d'aventures épiques et de chaos. Le jeu propose une exploration et une destruction en monde ouvert, où les joueurs peuvent explorer de vastes environnements et faire des ravages. Les mondes regorgent d'activités à réaliser à votre rythme et permettent aux joueurs de casser presque tout sur leur passage. Le jeu offre également la possibilité de rebondir entre plusieurs mondes à thème historique, chacun avec ses propres mécanismes, objets et ennemis.

Bang-On Balls: Chronicles prend en charge le jeu solo, à deux joueurs en écran partagé et le jeu coopératif en ligne jusqu'à quatre joueurs. Les joueurs peuvent personnaliser leurs personnages avec une large gamme d'armes, de boucliers et d'objets thématiques collectés tout au long du jeu. La sortie du jeu ne comportera également aucun contenu téléchargeable payant cosmétique, permettant aux joueurs de libérer leurs pouvoirs créatifs en personnalisant leurs personnages.

Avec son gameplay captivant, ses options de personnalisation étendues et son jeu coopératif passionnant, Bang-On Balls: Chronicles promet d'offrir une expérience amusante et immersive aux joueurs sur plusieurs plateformes.

