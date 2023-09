La fin du mal insuffisamment cuit dans Baldur's Gate 3 : une opportunité manquée

La fin de Baldur's Gate 3, bien qu'elle ait été précipitée, a laissé les joueurs satisfaits de la résolution du scénario et des relations de leur personnage. Cependant, cela n’était vrai que pour ceux qui avaient finalement pris la « bonne » décision. La fin maléfique, en revanche, semble mal cuite et manque du même niveau d’attention et de développement. C’est un aspect de la finale du jeu qui laisse place à des améliorations.

La fin maléfique de Baldur's Gate 3 offre aux joueurs le choix de contrôler le Netherbrain, la puissante entité commandant les Mind Flayers. Ce choix nécessite de trahir votre groupe et d'utiliser le contrôle mental pour régner sur Faerûn. Bien que cette option puisse avoir du sens pour un personnage qui embrasse ses tendances sombres et s'aligne sur l'origine de Dark Urge, elle semble déplacée pour la plupart des joueurs qui n'ont pas choisi une telle voie.

Malheureusement, la fin maléfique manque d’épilogue significatif. Après avoir fait le choix, le jeu se termine brusquement avec le personnage regardant avec suffisance son nouveau pouvoir, laissant les joueurs en redemander. Bien qu'une certaine ambiguïté puisse être intrigante, la fin mauvaise n'a pas la profondeur et le contexte qu'offre la bonne fin. Il n'explique pas les implications et les conséquences du contrôle de l'armée Illithid, ce qui donne l'impression que c'est un choix pour le plaisir d'avoir le choix.

Larian Studios, le développeur de Baldur's Gate 3, a reconnu que la fin du jeu manquait et a apporté des modifications pour améliorer certains aspects. Reste à savoir si la fin maléfique est pour eux une priorité. Développer cette fin offrirait aux joueurs une expérience plus enrichissante et en ferait une voie intéressante à explorer. Fournir un contexte et des conséquences supplémentaires ajouterait de la profondeur au récit et permettrait aux joueurs de mieux comprendre les ramifications de leurs choix.

