Baldur's Gate 3 : sorts et capacités essentiels pour votre personnage

By

Baldur's Gate 3 offre aux joueurs une multitude d'options en matière de construction de personnages, de capacités et de sorts. Avec autant de choix disponibles, il peut être difficile de décider lesquels conviennent le mieux à votre personnage. Dans cet article, nous explorerons quelques sorts et capacités essentiels qui valent la peine d'être ajoutés à votre arsenal lors de votre voyage à travers le monde de Faerûn.

Explosion surnaturelle

Eldritch Blast est un Cantrip offensif incontournable pour les Warlocks. Cette capacité de dégâts de force tire un faisceau puissant avec une grande portée. Au fur et à mesure que vous montez de niveau, vous pouvez même tirer jusqu'à trois explosions à la fois. Les démonistes peuvent encore améliorer ce sort avec des modificateurs tels que Agonizing Blast (augmentation des dégâts) et Repelling Blast (repousse les ennemis). Ajouter Repelling Blast à votre build peut être particulièrement utile pour faire face aux ennemis à longue distance. Puisqu'il s'agit d'un Cantrip, il n'est pas limité par les emplacements de sorts, ce qui en fait un ajout précieux au répertoire de tout démoniste.

Accompagnement

Guidance est un Cantrip inestimable qui offre un bonus de +1d4 aux tests de statistiques. Que ce soit par l'intermédiaire de votre propre personnage ou d'un compagnon comme Shadowheart, avoir des conseils peut grandement améliorer vos chances de réussite aux lancers de dés. Ceci est particulièrement utile pour les contrôles de dialogue et peut faire une différence significative dans le résultat de vos interactions. Ne sous-estimez pas la puissance de ce boost gratuit.

Amis

Semblable à Guidance, Friends est un autre Cantrip utile pour la vérification des statistiques, en particulier celles impliquant un dialogue. Il accorde un avantage sur ces contrôles, vous permettant de lancer deux dés et de choisir le nombre le plus élevé. Les amis peuvent vous aider à surmonter les lancers malchanceux et à vous frayer un chemin en douceur dans des situations délicates. Gardez ce sort à l’esprit si vous voulez un filet de sécurité pour vos contrôles de statistiques.

Contresort

Le contre-sort est une capacité de réaction qui permet aux utilisateurs de magie d'annuler les sorts puissants lancés par les ennemis. Il nécessite un emplacement de sort de niveau 3, mais il peut potentiellement contrecarrer même les sorts de haut niveau avec une vérification réussie des statistiques. Utilisez Counterspell judicieusement, car il s’agit d’une ressource limitée. Conservez-le pour les sorts les plus dévastateurs et prenez des décisions stratégiques lors d'un combat pour maximiser son efficacité.

Bénir

Bénir est un sort qui offre un bonus de +1d4 à certains jets pour l'ensemble de votre groupe. Bien qu'il consomme un emplacement de sort, ses avantages peuvent se cumuler avec d'autres avantages ou buffs qui ont un impact sur les jets d'attaque et les jets de sauvegarde. Lancez Bless avant de vous engager dans des batailles importantes pour augmenter les chances de succès de votre groupe.

Peur

Faire peur à vos ennemis peut vous donner le dessus dans un combat. Le sort Peur fait exactement cela en faisant en sorte que les ennemis effrayés aient un désavantage aux tests de capacité et d'attaque. Cela restreint également leurs mouvements, les empêchant de s'approcher du lanceur de sorts. Ce sort peut créer des opportunités de manipulation et de contrôle sur le champ de bataille.

Nuage de poignards

Cloud of Daggers est un excellent sort à zone d'effet qui peut causer des dégâts importants. Bien que la zone touchée ne soit pas vaste, son potentiel de dégâts est élevé. Le sort crée une tornade de poignards, infligeant des dégâts à tout ennemi ou même à un coéquipier qui le traverse. C'est un excellent sort à utiliser dans les points d'étranglement ou dans les zones centrales d'un champ de bataille pour canaliser et endommager les ennemis.

Porte de marche/dimension Misty

Avoir la possibilité de se téléporter peut changer la donne. Des sorts comme Misty Step ou Dimension Door vous permettent de vous repositionner rapidement sur le champ de bataille, d'échapper aux ennemis ou d'atteindre des zones autrement inaccessibles. Ces sorts offrent une polyvalence et peuvent être utiles dans les situations de combat et d'exploration.

N'oubliez pas que ces sorts et capacités doivent être choisis en fonction de la construction de votre personnage et de votre style de jeu. Expérimentez différentes combinaisons pour trouver celle qui vous convient le mieux. N'ayez pas peur de faire vos propres suggestions ou d'essayer de nouvelles stratégies à mesure que vous progressez dans Baldur's Gate 3.

Sources:

– Wiki Baldur's Gate 3 de Fextralife

Remarque : l'article a été réécrit sur la base des informations de l'article source. L'article original peut être consulté à l'URL suivante : [URL]