Le débat : intimidation contre tromperie dans Baldur's Gate 3

By

La communauté de Baldur's Gate 3 s'est engagée dans une discussion animée autour de l'utilisation de l'intimidation contre la tromperie dans le jeu. Baldur's Gate 3 est un RPG massif qui offre aux joueurs différentes façons de naviguer dans le monde et d'interagir avec des personnages non jouables (PNJ).

Les conversations avec les PNJ peuvent avoir des résultats très différents selon l'approche adoptée par le joueur. Des tactiques telles que l'utilisation de connaissances préalables pour influencer les PNJ, la réussite des tests d'intimidation, de persuasion et de tromperie, ou le recours au combat direct sont toutes des options viables.

Récemment, un joueur a partagé son expérience frustrante sur le subreddit Baldur's Gate 3. Ils ont raconté une interaction au cours de laquelle ils ont été enfermés en prison et ont tenté d'intimider le gardien de la prison pour qu'il les libère. Malheureusement, le joueur a échoué au test d'intimidation et s'est retrouvé « téléporté » dans sa cellule sans aucune conséquence.

Le joueur a fait valoir qu'un test d'intimidation raté aurait dû entraîner un combat, car il constituait une menace réelle et sérieuse pour le garde. Ils pensaient que le fait de ne pas faire peur à quelqu’un devrait conduire le plus souvent à une bagarre.

Cependant, les avis sur cette question étaient partagés au sein de la communauté. Certains joueurs étaient d'accord avec le PO et estimaient qu'un test d'intimidation raté devrait avoir des conséquences plus graves. D'autres n'étaient pas d'accord, affirmant qu'un garde répondant en ramenant le joueur dans sa cellule et en rejetant sa menace comme étant insignifiante était un résultat plausible.

Le désaccord naît du chevauchement entre l’intimidation et la tromperie. Alors que l'intimidation repose sur l'apparence physiquement effrayante et l'utilisation de menaces, la tromperie se concentre sur la manipulation et la persuasion par le biais de paroles douces ou de tromper les autres. Les fans ont fait valoir qu’une menace vide de sens devrait relever de la tromperie plutôt que de l’intimidation.

Baldur's Gate 3 est un jeu qui offre aux joueurs beaucoup de choix et de liberté, ce qui donne lieu à des attentes selon lesquelles des résultats spécifiques correspondront à leurs intentions. Cependant, il est important de se rappeler que l’imprévisibilité fait partie intégrante du jeu lorsque les dés ne tournent pas en faveur du joueur.

Sources:

– Sous-reddit Baldur's Gate 3