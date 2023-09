Le PNJ de Baldur's Gate 3 nommé dans le livre source de Dungeons & Dragons

Un joueur aux yeux d'aigle de Baldur's Gate 3 a remarqué qu'un PNJ important du jeu avait peut-être été nommé à l'aide d'un livre source de Dungeons & Dragons Fifth Edition. Baldur's Gate 3, basé sur le populaire RPG de table, s'inspire largement du monde et des mécanismes de Dungeons & Dragons Fifth Edition, le rendant familier aux fans de la franchise.

Le joueur a découvert que le nom « Tante Ethel » se trouve dans le livre source intitulé Volo's Guide to Monsters, qui est souvent utilisé par les maîtres du donjon pour créer leurs propres sorcières. Le livre comprend un tableau de noms de sorcières, parmi lesquels « Tante » et « Ethel ». Les joueurs de Baldur's Gate 3 reconnaîtront Tante Ethel comme un PNJ important dans l'acte 1, qui semble initialement être une vieille femme normale mais se révèle finalement être une sorcière puissante et maléfique.

La découverte de cet éventuel œuf de Pâques ajoute encore plus de profondeur au jeu, car elle suggère que les développeurs, Larian Studios, ont peut-être fait référence au livre source lors de la création des personnages du jeu. Il est intéressant de noter que le livre source est écrit du point de vue d'un personnage nommé Volo, qui apparaît également en tant que PNJ dans Baldur's Gate 3.

Il est possible que Volo ait rencontré tante Ethel à un moment donné et ait inclus son nom dans son livre, ce qui ajoute une couche d'interconnexion à l'histoire du jeu. De plus, tante Ethel et Volo présentent aux joueurs des choix difficiles, mais avec des résultats différents. Cette découverte met en avant l'attention portée aux détails apportée à Baldur's Gate 3 et récompense les fans qui prennent le temps d'approfondir son contenu.

Dans l'ensemble, cet œuf de Pâques n'est qu'un exemple de la richesse et de la profondeur de Baldur's Gate 3, qui continue de captiver les joueurs avec son monde et ses mécanismes complexes. Si vous êtes fan du jeu, assurez-vous de consulter notre couverture complète pour les dernières nouvelles, guides et bien plus encore.

