Comment recruter Minthara sans tuer dans Baldur's Gate 3

L'un des PNJ populaires de Baldur's Gate 3 est Minthara, l'elfe noir qui a prêté allégeance à Absolute. De nombreux joueurs étaient impatients de la recruter comme compagne romantique, mais pour ce faire, ils ont dû accomplir une quête qui impliquait de nombreux meurtres. Cependant, un joueur intelligent a découvert une méthode pour recruter Minthara sans faire de victimes.

En règle générale, pour que Minthara rejoigne votre camp, vous devez accomplir une quête qu'elle vous donne pour massacrer tout le monde dans Emerald Grove. Cela impliquerait une rencontre sanglante avec des Tieflings et des Druides, avec l'aide des troupes gobelines de Minthara. Cependant, l'utilisateur de Reddit, Wulfrinnan, a partagé une méthode pour recruter Minthara « innocemment ».

Selon la méthode de Wulfrinnan, vous devez d'abord parler aux enfants Tiefling du gang de Mol du vol de l'idole du druide. Ensuite, volez l’idole en utilisant la furtivité pour empêcher le rituel d’avoir lieu. Cela déclencherait un combat entre les Tieflings et les Druides, dans lequel vous devrez soit vous enfuir, soit vous faufiler. Ensuite, signalez l'emplacement du bosquet à Minthara, et lorsque vous reviendrez tous les deux, vous trouverez tous les défenseurs morts. Cela vous permettra de recruter Minthara plus tard dans le jeu sans avoir à tuer qui que ce soit.

Même si cette méthode peut paraître innocente à première vue, il est important de noter qu’elle implique néanmoins manipulation et tromperie. Cela rappelle des choix moralement ambigus similaires dans d’autres RPG comme Star Wars : Knights of the Old Republic. Cependant, si vous préférez incarner un personnage qui essaie de garder les mains propres, cette méthode peut être une esquive utile dans Baldur's Gate 3.

