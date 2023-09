Baldur's Gate 3 Hotfix 6 résout les problèmes des joueurs

Baldur's Gate 3, développé par Larian Studios, a récemment reçu un petit mais important correctif pour résoudre divers problèmes signalés par les joueurs. Larian Studios a fait preuve d'une transparence louable sur son travail sur le jeu depuis sa sortie en accès anticipé en 2020, et cette transparence s'est poursuivie même après la sortie complète sur PC et PlayStation 5. Au cours du seul mois dernier, Baldur's Gate 3 a reçu plusieurs correctifs et deux correctifs majeurs visant à corriger les bugs et à améliorer les performances et le flux du jeu.

Le correctif 6, bien que plus petit par rapport aux mises à jour précédentes, résout les problèmes spécifiques rencontrés par les joueurs. Bien qu'il n'introduit pas de changements significatifs, tels que l'ajout de nouvelles lignes de dialogue, l'implémentation de nouvelles fins ou la satisfaction des demandes majeures des fans comme la possibilité de modifier l'apparence des personnages après le démarrage du jeu, il se concentre sur l'amélioration du dialogue, des fonctionnalités du contrôleur et des artefacts visuels. .

Ce petit correctif renforce l'engagement de Larian Studios à écouter les commentaires des joueurs et à travailler en permanence pour optimiser l'expérience de jeu pour tous les joueurs, quelle que soit leur plateforme ou leur style de jeu. Ce n'est peut-être pas révolutionnaire, mais cela démontre l'engagement du studio à offrir la meilleure expérience possible aux joueurs de Baldur's Gate 3.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer aux notes de mise à jour officielles fournies par Larian Studios.

