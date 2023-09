Baldur's Gate 3 : Découvrir les joies du jeu de rôle

Dans le film The Matrix Reloaded, le personnage de Seraph affirme qu'on ne connaît pas vraiment quelqu'un tant qu'on ne l'a pas combattu. De même, dans le monde des jeux de rôle comme Baldur's Gate 3, vous ne pouvez pas comprendre pleinement le jeu tant qu'il ne vous met pas au défi de manière inattendue. Qu'il s'agisse de la prise de conscience que votre personnage manque de finesse au combat ou des conséquences de vos choix affectant l'issue du jeu, la véritable expérience de Baldur's Gate 3 commence souvent après avoir affronté des revers.

Contrairement à d'autres jeux vidéo, Baldur's Gate 3 invite les joueurs à s'immerger dans le rôle du personnage qu'ils ont choisi. Même si certains joueurs peuvent choisir de créer un avatar qui leur ressemble, le jeu encourage l'exploration de différents rôles et identités. Cet aspect du jeu de rôle est ce qui distingue Baldur's Gate 3 et en fait un RPG convaincant.

L'auteur partage son expérience personnelle en commençant avec un personnage, Astarion, un vampire Rogue, mais en se sentant déconnecté du jeu. À la recherche d’un engagement plus profond, ils ont lancé un nouveau personnage, Tav, un démoniste drow avec une histoire complexe. Pourtant, même le voyage de Tav ne lui a pas semblé entièrement satisfaisant. C’est lorsque l’auteur a créé Mezcal, un barde tiefling, qu’ils ont trouvé un personnage qui leur a vraiment marqué.

Redémarrer le jeu et essayer différents personnages a permis à l'auteur d'en découvrir davantage sur les mécanismes du jeu et les possibilités narratives. Ils ont découvert les qualités et les perspectives uniques apportées par chaque personnage, améliorant ainsi l'expérience globale. Tout comme dans le travail créatif, les ébauches initiales peuvent nécessiter une exploration et une expérimentation avant de trouver la solution idéale.

Baldur's Gate 3, bien que non sans limites, offre aux joueurs un monde riche et immersif à explorer. Redémarrer le jeu plusieurs fois permet aux joueurs de s'engager pleinement dans le monde du jeu et de découvrir l'approche préférée du gameplay. Parfois, ce n’est que lorsque le jeu vous met au défi et vous « botte le cul » que vous comprenez vraiment comment vous souhaitez vous engager dans le monde du jeu.

