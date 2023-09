Le directeur de Baldur's Gate 3 laisse la porte ouverte à la campagne DLC

By

Dans une récente interview sur la chaîne YouTube officielle de Dungeons & Dragons, Swen Vincke, le directeur de Baldur's Gate 3, a laissé entendre qu'une campagne de contenu téléchargeable (DLC) pourrait encore être une possibilité pour le jeu. Bien que Vincke n'ait pas fourni de détails spécifiques, il a mentionné que le DLC pourrait avoir lieu à différents moments du jeu et offrirait une flexibilité en termes de scénario et de gameplay.

Vincke a également révélé que Larian Studios, le développeur derrière Baldur's Gate 3, travaille actuellement sur un autre jeu parallèlement à son support continu pour Baldur's Gate 3 sur PC et PS5. Avec des équipes situées dans sept pays différents, il est compréhensible que les DLC ne soient pas leur priorité absolue alors qu'ils se concentrent sur la préparation de la version Xbox Series de leur dernière version.

Bien qu'il reconnaisse les défis liés à l'augmentation du niveau maximum du jeu, Vincke a déclaré que ce n'était pas impossible. Dans Baldur's Gate 3, les joueurs sont actuellement limités à un niveau maximum de 12, tandis que la cinquième édition de Dungeons & Dragons permet aux joueurs d'atteindre le niveau 20. Vincke a expliqué que les aventures de niveau supérieur nécessitent un développement important et différents types de défis, mais a insisté sur le fait que une campagne de niveau 13 à 20 est dans le domaine du possible.

Par ailleurs, le port PS5 de Baldur's Gate 3 est devenu le jeu le mieux noté sur la console, dépassant des titres populaires tels que Elden Ring, The Witcher 3 : Wild Hunt et God of War : Ragnarok.

Sources:

– Chaîne YouTube Donjons & Dragons

- Joueur PC