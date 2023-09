Comment créer la meilleure version de Shadowheart dans Baldur's Gate 3

Vous cherchez à créer la meilleure version de Shadowheart dans Baldur's Gate 3 ? Notre guide de construction pratique contient toutes les informations dont vous avez besoin pour en faire le personnage le plus efficace et le plus fort possible.

Meilleure sous-classe pour Shadowheart dans Baldur's Gate 3

La meilleure sous-classe de Shadowheart est le domaine de la vie. Bien que vous ayez la possibilité de conserver sa sous-classe d'origine, le domaine Trickery, le remplacer par le domaine Life offrira plus d'avantages. Pour changer de sous-classe, vous devrez utiliser la fonction « Withers », qui coûte 100 pièces d'or.

Meilleure répartition des scores de capacité pour Shadowheart dans Baldur's Gate 3

La répartition idéale des scores de capacité pour Shadowheart est la suivante :

– Force : 10

– Dextérité : 14

– Constitution : 16

– Renseignement : 8

– Sagesse : 16

– Charisme : 10

Puisque la statistique principale de Shadowheart est la Sagesse, il est important de lui donner la priorité. La constitution est également cruciale pour la survie, car elle affecte la santé. De plus, se concentrer sur la dextérité améliorera ses compétences clés.

Meilleurs sorts pour Shadowheart dans Baldur's Gate 3

En tant que Clerc, les sorts sont essentiels pour Shadowheart. Il est recommandé de choisir pour elle une combinaison de sorts de guérison, de soutien et de dégâts. Voici quelques suggestions:

– Cantrip : conseils, résistance, production de flammes

– Niveau 1 : Mot de Guérison, Protection contre le Mal et le Bien, Guérir les Blessures, Infliger des Blessures, Bouclier de Foi, Commandement

– Niveau 2 : Arme Spirituelle, Tenir la Personne

– Niveau 3 : Mot de guérison de masse, Supprimer la malédiction, Glyphe de protection

– Niveau 4 : Liberté de mouvement

– Niveau 5 : Peste d'insectes, dissiper le mal et le bien, frappe de flammes, liaison planaire

– Niveau 6 : Guérison, Festin des Héros

Meilleure construction pour Shadowheart dans Baldur's Gate 3

Si vous préférez ne pas changer de sous-classe ou si vous souhaitez savoir comment améliorer son niveau 1 passé, notre guide de construction est là pour vous. Suivez simplement la sous-classe recommandée, les scores de capacité et les choix de sorts mentionnés ci-dessus.

Créer la meilleure version de Shadowheart dans Baldur's Gate 3 garantira qu'elle excelle en tant que guérisseuse et donneuse de dégâts. Avec cette version, vous pourrez facilement éliminer n’importe quel ennemi. Assurez-vous de consulter nos autres guides Baldur's Gate 3 pour des conseils et des informations plus utiles.

Sources:

–Jessica Filby. (2023, 8 septembre). Comment créer la meilleure version de Shadowheart dans Baldur's Gate 3. Récupéré de [source]