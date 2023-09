Deux membres nommés au Conseil consultatif de compensation fiscale pour les jeux numériques du gouvernement australien

Le gouvernement fédéral australien a annoncé la nomination de deux membres au conseil consultatif pour la nouvelle compensation fiscale pour les jeux numériques (DGTO) du pays. La DGTO offre aux développeurs de jeux une réduction d'impôt de 30 % sur les coûts de développement local qui atteignent un seuil de 500,000 XNUMX AUD $.

Les personnes nommées, Johanna Egger et Morgan Jaffit, exerceront un mandat de trois ans et fourniront des conseils au gouvernement sur les candidatures de la DGTO. Johanna Egger est membre du conseil d'administration de l'Interactive Games and Entertainment Association (IGEA) et directrice générale du studio numérique Two Bulls. Morgan Jaffit est producteur exécutif consultant chez Weta Workshop et a travaillé avec divers studios tels que Defiant Development et Spitfire Interactive.

Tony Burke, ministre des Arts, a exprimé son soutien aux nominations dans un communiqué de presse, déclarant que l'Australie a une fière histoire en matière de développement de jeux et qu'il souhaite assurer sa croissance et son développement futurs. Il estime que Johanna et Morgan, forts de leur vaste expérience dans les secteurs du jeu vidéo et de la création numérique, apporteront une expertise précieuse au conseil d'administration.

La compensation fiscale fédérale pour les jeux numériques a été initialement annoncée en 2021 par le gouvernement Morrison et a été mise en œuvre à la mi-2023 par le gouvernement albanais. Cela fait partie d’un effort plus large visant à encourager la croissance de l’industrie australienne du développement de jeux et à attirer des studios internationaux. D'autres programmes de remises et de subventions étatiques, tels que ceux du Queensland, de la Nouvelle-Galles du Sud, de Victoria et de l'Australie du Sud, soutiennent également le développement de jeux à différents niveaux.

En plus de la compensation fiscale, des programmes de subventions plus petits, comme le Games: Expansion Pack de Screen Australia et le First Nations Game Studio Fund, continuent de soutenir les développeurs de jeux indépendants. Ces initiatives visent à favoriser la croissance du développement de jeux en solo et en petites équipes en Australie.

Sources:

– Communiqué de presse du cabinet de Tony Burke, ministre des Arts

– Programme de compensation fiscale pour les jeux numériques (DGTO) du gouvernement fédéral australien