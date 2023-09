L’Australie va exiger que les moteurs de recherche empêchent le partage de matériels d’abus sexuels sur enfants générés par l’IA

By

Le régulateur australien d'Internet a annoncé vendredi que les moteurs de recherche tels que Google et Bing seront tenus de prendre des mesures pour empêcher le partage de matériel pédopornographique créé par l'intelligence artificielle (IA). Le nouveau code, rédigé par les géants de l'industrie à la demande du gouvernement, exigera que les moteurs de recherche veillent à ce qu'un tel contenu n'apparaisse pas dans les résultats de recherche. De plus, les fonctions d’IA intégrées aux moteurs de recherche ne doivent pas générer de versions synthétiques de ce matériel, également appelées deepfakes.

La commissaire à la sécurité électronique, Julie Inman Grant, a souligné la croissance rapide de l'IA générative et sa capacité à devancer la réponse réglementaire. Inman Grant s'est dit préoccupé par le fait que le code existant, rédigé par Google et Bing, ne traite pas de manière adéquate le contenu généré par l'IA. Elle a donc demandé aux moteurs de recherche de réviser leur code.

Cette évolution est un exemple clair de la manière dont le paysage réglementaire et juridique entourant les plateformes Internet est remodelé par l’essor du contenu généré par l’IA. En exigeant que les moteurs de recherche empêchent de manière proactive la diffusion de matériels d’abus sexuels sur enfants générés par l’IA, l’Australie vise à protéger les personnes vulnérables contre l’exploitation.

Il est important de noter que les contenus générés par l’IA, en particulier les deepfakes, représentent un défi croissant pour la société. Les deepfakes impliquent l'utilisation d'algorithmes d'IA pour manipuler ou fabriquer du contenu numérique tel que des images, des vidéos ou de l'audio, souvent dans une intention malveillante. À mesure que cette technologie devient de plus en plus sophistiquée, le risque d’utilisation abusive et de préjudices augmente.

Cette initiative du régulateur australien de l'Internet reflète les efforts continus à l'échelle mondiale pour faire face aux risques associés au contenu généré par l'IA. En travaillant en étroite collaboration avec les leaders et les parties prenantes de l'industrie, les organismes de réglementation visent à trouver un équilibre entre les progrès technologiques et la protection des individus.

Source : [Nom de la source] (aucune URL fournie)

Définitions:

– Intelligence artificielle (IA) : simulation de l’intelligence humaine dans des machines programmées pour effectuer des tâches et apprendre de leurs expériences.

– Deepfake : média synthétique généré à l’aide d’algorithmes d’IA pour manipuler ou fabriquer du contenu, présentant souvent l’image de personnes réelles mais avec des éléments faux ou trompeurs.

Remarque : source non fournie, donc aucune URL spécifique mentionnée.