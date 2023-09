L'Australie exige que les moteurs de recherche luttent contre les matériels d'abus sexuels sur enfants créés par l'IA

By

L'Australie prend des mesures pour lutter contre le partage de matériels d'abus sexuels sur des enfants créés par l'intelligence artificielle (IA) sur les moteurs de recherche tels que Google et Bing. Le régulateur Internet du pays, la commissaire à la sécurité électronique Julie Inman Grant, a annoncé un nouveau code qui obligera les moteurs de recherche à empêcher l'affichage de ce type de contenu dans les résultats de recherche. De plus, le code interdira la génération de versions synthétiques de ce matériel, également connues sous le nom de deepfakes, par les fonctions d'IA intégrées aux moteurs de recherche.

Inman Grant a souligné la croissance rapide de l’IA générative et sa capacité à créer du contenu réaliste, prenant le monde au dépourvu. Le nouveau code illustre la manière dont le paysage réglementaire et juridique entourant les plateformes Internet est remodelé en réponse à la prolifération du contenu généré par l'IA.

Auparavant, un code rédigé par Google et Bing ne traitait pas du matériel généré par l'IA. Inman Grant leur a demandé de réviser le code, reconnaissant qu'il n'était plus adéquat après l'intégration de l'IA générative dans leurs fonctions de recherche.

Les géants du secteur, Google (propriétaire d'Alphabet) et Microsoft (propriétaire de Bing), n'ont pas encore commenté le sujet. Cependant, plus tôt cette année, le régulateur a mis en œuvre des codes de sécurité pour divers services Internet, notamment les réseaux sociaux, les applications pour smartphones et les fournisseurs d'équipements. Ces codes entreront en vigueur fin 2023.

Le commissaire à la sécurité électronique travaille actuellement à l'élaboration de codes de sécurité pour le stockage Internet et les services de messagerie privée. Cependant, ces codes se heurtent à la résistance des défenseurs de la vie privée du monde entier.

Cette initiative de l’Australie reflète l’urgence de lutter contre la diffusion de matériels d’abus sexuels sur des enfants grâce à la technologie de l’IA. En exigeant que les moteurs de recherche empêchent activement le partage de tels contenus et en interdisant la création de deepfakes, le pays vise à protéger son environnement en ligne contre ces contenus dérangeants et nuisibles.

