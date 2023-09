L’Australie prend des mesures pour empêcher le partage de matériels d’abus sexuels sur enfants générés par l’IA

By

L'Australie met en œuvre de nouvelles mesures pour empêcher le partage de matériel d'abus sexuels sur des enfants créé par l'intelligence artificielle (IA). Le régulateur Internet du pays, la commissaire à la sécurité électronique Julie Inman Grant, a annoncé qu'un nouveau code avait été rédigé par les géants de l'industrie Google et Bing, à la demande du gouvernement. Ce code obligera les moteurs de recherche à garantir qu’un tel contenu n’apparaisse pas dans les résultats de recherche. De plus, cela interdira aux fonctions d’IA des moteurs de recherche de générer des versions synthétiques du matériel, communément appelées deepfakes.

La croissance rapide de la technologie de l’IA générative a pris le monde au dépourvu, selon Inman Grant. En conséquence, le code existant rédigé par Google et Bing ne couvrait pas le contenu généré par l’IA, ce qui a nécessité une révision du code. Inman Grant a déclaré : « Lorsque les plus grands acteurs du secteur ont annoncé qu'ils intégreraient l'IA générative dans leurs fonctions de recherche, nous disposions d'un projet de code qui n'était clairement plus adapté à notre objectif. Nous avons demandé à l’industrie de retenter sa chance.

La mise en œuvre de ce nouveau code met en évidence la façon dont le paysage réglementaire et juridique entourant les plateformes Internet est remodelé par l’utilisation croissante de technologies d’IA capables de générer automatiquement un contenu réaliste. Google et Microsoft, la société mère de Bing, n'ont pas encore commenté le sujet.

En plus de s'attaquer au contenu généré par l'IA, le régulateur australien a déjà enregistré des codes de sécurité pour divers services Internet, notamment les réseaux sociaux et les applications pour smartphones. Ces codes entreront en vigueur fin 2023. L’élaboration de codes de sécurité pour le stockage Internet et les services de messagerie privée est également en cours, mais se heurte à la résistance des défenseurs de la vie privée à l’échelle mondiale.

