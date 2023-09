Moins de la moitié des Australiens possèdent des téléphones 5G, selon une étude

Selon une étude récente menée par le site de comparaison de prix Finder, seuls 46 % des Australiens utilisant des téléphones mobiles disposent d'un appareil capable de capter une connexion 5G. Ce résultat est basé sur le Consumer Sentiment Tracker, une enquête en direct menée auprès de plus de 53,000 24 Australiens. L'enquête a également révélé que 5 % des personnes interrogées ne souhaitent pas de couverture 8G, tandis que 5 % admettent ne pas savoir ce qu'est la 22G. Cependant, 5 % des participants ont exprimé le souhait de passer à un téléphone XNUMXG à l’avenir.

De plus, la recherche intervient à un moment où les réseaux 3G touchent à leur fin. De grandes sociétés de télécommunications australiennes, telles que Vodafone, Telstra et Optus, ont annoncé leur intention de fermer leurs réseaux 3G et de réexploiter la technologie pour améliorer leurs nouveaux réseaux 4G et 5G. Vodafone devrait fermer son réseau 3G d'ici le 15 décembre, suivi de Telstra en juin 2024 et d'Optus en septembre 2024.

Les experts suggèrent que les personnes possédant des appareils plus anciens devront bientôt effectuer une mise à niveau ou risquer de perdre la connectivité. Cela inclut les propriétaires d'iPhone, car les modèles antérieurs à l'iPhone 6 n'auront accès qu'à la 3G, qui ne sera plus prise en charge l'année prochaine. L'arrêt de la 3G aura également un impact sur les appareils non téléphoniques, tels que les systèmes de sécurité, les alarmes médicales, les machines EFTPOS et les systèmes de démarrage à distance de certaines voitures. Il est conseillé aux personnes utilisant de tels appareils de vérifier auprès de leurs fabricants ou fournisseurs de réseau pour déterminer s'ils seront concernés.

Cependant, ceux qui ont acheté leur téléphone portable au cours des dernières années n’ont pas à s’inquiéter, car même si leurs appareils ne prennent pas en charge la 5G, ils ne seront pas affectés par l’arrêt de la 3G. Les réseaux mobiles sont généralement mis à niveau tous les dix ans environ, les anciens réseaux étant progressivement supprimés. La 5G, la cinquième génération de réseaux mobiles, a été introduite pour la première fois en 2019, et la 6G devrait être introduite d'ici la fin de la décennie.

Dans l’ensemble, la recherche met en évidence le paysage actuel de la connectivité mobile en Australie, avec moins de la moitié de la population utilisant des téléphones 5G. À mesure que la technologie progresse, il devient crucial pour les individus de maintenir leurs appareils à jour afin de garantir une connectivité ininterrompue et un accès aux dernières fonctionnalités réseau.

