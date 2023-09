La bibliothèque du comté d'Augusta propose des cours d'alphabétisation technique

La bibliothèque du comté d'Augusta à Fishersville, en Virginie, proposera cet automne des cours d'alphabétisation technique pour répondre aux besoins des personnes de tous niveaux. Dans le marché du travail actuel, de plus en plus virtuel, il existe un besoin croissant de compétences numériques pour garantir que les individus disposent des compétences technologiques nécessaires. Ces compétences vont des tâches de base comme l'envoi d'e-mails à la protection contre les cyberarnaques et les tentatives de phishing.

Avec le soutien d'un fonds de subvention AT&T, la bibliothèque du comté d'Augusta vise à collaborer avec la communauté pour offrir à la fois des connaissances numériques générales et des compétences spécialisées. Rachael Phillips, responsable des services aux adultes à la bibliothèque, souligne l'importance de la culture numérique dans la société d'aujourd'hui. Sans ces compétences, les individus peuvent prendre du retard sur le marché du travail et avoir du mal à accomplir leurs activités quotidiennes dans un monde axé sur la technologie.

Les cours dispensés par la bibliothèque du comté d'Augusta seront gratuits, mais les places seront limitées. Phillips encourage toute personne intéressée à visiter le site Web de la bibliothèque ou à appeler pour planifier. Les cours se concentreront sur les bases de la cybersécurité, l'introduction aux appareils tels que les appareils Android et Apple et le développement des compétences de base en matière de littératie numérique.

Ces cours sont particulièrement bénéfiques pour les personnes âgées et celles qui réintègrent la communauté. Phillips explique que de nombreuses personnes ont du mal à apprendre à utiliser les appareils Internet, ce qui peut entraîner un découragement lors de la recherche d'emploi et des activités quotidiennes. En proposant ces cours, la bibliothèque du comté d'Augusta cherche à combler la fracture numérique et à garantir que les membres de la communauté disposent des compétences nécessaires pour prospérer dans un monde de plus en plus numérique.

En conclusion, la bibliothèque du comté d'Augusta reconnaît l'importance des compétences en littératie numérique et vise à fournir des ressources et des cours pour aider les individus à acquérir ou à renforcer ces compétences. Avec le soutien de la communauté et le fonds de subvention AT&T, la bibliothèque rend l'alphabétisation numérique accessible à tous, quel que soit le niveau de compétence ou l'âge.

