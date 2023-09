Révolutionner la chirurgie cérébrale grâce à l'endoscopie augmentée

Des chercheurs de l’Université Johns Hopkins et de la société de dispositifs médicaux Medtronic s’associent pour développer un système de guidage en temps réel pour la chirurgie cérébrale utilisant l’endoscopie augmentée. Cette technique innovante exploite la technologie de localisation et de cartographie simultanées (SLAM), utilisée à l'origine dans les voitures autonomes, pour créer un modèle 3D de la zone chirurgicale en temps réel. En superposant ce modèle sur le flux vidéo en direct du chirurgien, les structures cruciales peuvent être visualisées avec une précision exceptionnelle pendant la procédure.

Les systèmes de navigation chirurgicale traditionnels nécessitent souvent des procédures invasives telles que le goupillage et le serrage pour stabiliser la tête du patient. Ces méthodes peuvent entraîner des complications et des temps de récupération prolongés. Avec l'endoscopie augmentée, aucun équipement supplémentaire n'est nécessaire, ce qui minimise l'inconfort du patient et élimine les risques associés à une imagerie en direct prolongée.

L'algorithme de l'équipe de recherche suit les détails visuels dans chaque image du flux vidéo de l'endoscope, permettant une détermination précise de la position et de l'orientation de l'endoscope. Le modèle 3D résultant est ensuite projeté sur le flux vidéo réel, permettant aux chirurgiens de visualiser des structures spécifiques avec une précision inférieure au millimètre. Non seulement cette méthode améliore la précision chirurgicale, mais elle est également plus de 16 fois plus rapide que les techniques de vision par ordinateur précédentes.

L’impact potentiel de l’endoscopie augmentée s’étend au-delà des neurochirurgies. Les procédures endoscopiques dans diverses disciplines médicales pourraient bénéficier de cette méthode de visualisation avancée. En réduisant les complications et la durée des interventions chirurgicales, l'endoscopie augmentée a le potentiel d'améliorer l'efficacité chirurgicale et les résultats pour les patients.

L'équipe de recherche collabore avec des neurochirurgiens de l'hôpital Johns Hopkins pour affiner et valider leur méthode pour une utilisation réelle en salle d'opération. Ils explorent également l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique pour améliorer encore la vitesse et la précision de leur algorithme dans les itérations futures.

L'auteur principal de l'étude, Prasad Vagdargi, souligne l'importance de leurs résultats, affirmant que l'endoscopie augmentée est une technologie dont le moment est venu.

Sources : Université Johns Hopkins, Medtronic plc