Audemars Piguet dévoile de nouvelles versions à travers cinq collections

Audemars Piguet a récemment présenté une gamme de nouveaux garde-temps répartis dans cinq collections différentes, démontrant son engagement en faveur de l'innovation et du savoir-faire. Parmi les pièces phares figurent la Royal Oak « Jumbo » Extra-Thin, la Royal Oak de Haute Joaillerie, la Royal Oak « Jumbo » Extra-Thin Openworked, la Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic et la Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

Le Royal Oak « Jumbo » Extra-Thin utilise désormais du titane et du verre métallique en vrac (BMG) dans sa construction, lui donnant une apparence unique et avant-gardiste. La combinaison de ces matériaux a été vue pour la première fois dans l'offre Only Watch 2021 de la marque, et elle a maintenant été intégrée à la collection régulière. La nouvelle édition est animée par le calibre 7121, remplaçant le précédent calibre 2121.

Pour ceux qui préfèrent une touche de luxe, Audemars Piguet a présenté quatre versions de haute joaillerie du classique Royal Oak. Ces modèles arborent le serti neige rare et très technique, qui ajoute un effet lumineux au design iconique. Disponibles en or blanc ou rose 18 carats et en deux tailles, ces garde-temps allient élégance et portabilité.

Dans la continuité de la célébration du 50e anniversaire de la Royal Oak, la marque a lancé la Royal Oak « Jumbo » Extra-Thin Openworked en or jaune. Cette nouvelle addition conserve le même ADN que les versions précédentes en or rose et en acier inoxydable, en mettant l'accent sur la transparence et le savoir-faire sophistiqué. Le mouvement utilisé est le calibre 7124, particulièrement fin avec seulement 2.7 mm.

Pour commémorer le 30e anniversaire de la Royal Oak Offshore, Audemars Piguet a dévoilé deux nouveaux modèles en céramique, titane et or. Ces garde-temps réinterprètent la Réf. 2020CE et sont animés par le calibre 26405, un mouvement chronographe intégré à remontage automatique avec fonction flyback.

Enfin, pour ceux qui recherchent l’excellence technique, Audemars Piguet présente pour la première fois deux nouvelles versions de la Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie en céramique noire. Ces montres sont dotées de la technologie brevetée Supersonnerie de la marque, qui garantit des performances acoustiques exceptionnelles. Animés par le calibre 2953, ces garde-temps allient technologie de pointe et finition traditionnelle.

Audemars Piguet continue de repousser les limites de l'horlogerie avec ses dernières versions, offrant aux passionnés une gamme diversifiée d'options qui mettent en valeur à la fois leur expertise technique et leur flair artistique.

Sources:

– Article : HODINKEE – Présentation : Audemars Piguet Royal Oak Collection 2022

– Images : Audemars Piguet