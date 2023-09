Atari va acquérir le forum de jeux rétro AtariAge : ce que cela signifie pour la communauté

Atari, la société de jeux emblématique connue pour ses jeux et consoles rétro, a annoncé l'acquisition d'AtariAge, un forum de jeux rétro populaire et un référentiel de matériel Atari obsolète. Même si certains membres de la communauté des joueurs sont peut-être plus enthousiasmés par les sorties à venir comme Starfield et Baldur's Gate 3, il existe encore un nombre important de passionnés qui se souviennent avec tendresse du « bon vieux temps » des jeux de la taille d'un kilo-octet et des consoles à panneaux en bois.

L'acquisition d'AtariAge témoigne de l'engagement d'Atari à préserver sa propriété intellectuelle et à étendre les jeux disponibles pour son matériel. Albert Yarusso, le fondateur d'AtariAge, servira désormais d'historien interne d'Atari, garantissant l'authenticité des versions rétro de la société. Atari a également rassuré la communauté sur le fait qu'elle ne censurera pas les discours sur les forums et prévoit de mettre en œuvre une nouvelle infrastructure de commerce électronique.

La majorité de la communauté a répondu positivement à l'acquisition, comprenant que le soutien continu d'une plateforme obsolète nécessite une monétisation durable. Cependant, certaines inquiétudes sont exprimées par les utilisateurs qui craignent l'intégration des intérêts commerciaux et l'impact sur la culture de la communauté.

Atari a reconnu ces préoccupations et a demandé à la communauté de garder l'esprit ouvert, exprimant son engagement à prouver que tout doute était faux au fil du temps. L'acquisition semble inévitable, compte tenu des efforts récents d'Atari pour relancer sa console emblématique 2600 et de son intérêt à développer du contenu original pour celle-ci.

Cette acquisition constitue une étape importante pour Atari, car elle renforce sa position sur le marché du jeu rétro et étend ses ressources pour préserver et célébrer son héritage de jeu.

