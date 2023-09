Astranis va fournir un accès Internet au Mexique avec deux satellites

By

Astranis, une startup spécialisée dans la construction et l'exploitation de petits satellites haut débit, a dévoilé son projet d'apporter l'accès à Internet au Mexique. La société s'est associée au fournisseur de services Internet mexicain Apco Networks pour lancer deux satellites l'année prochaine, qui offriront une connectivité haut débit à jusqu'à 5 millions de personnes. Ce partenariat a été initialement annoncé en mars, mais le nombre exact de personnes à desservir n'a été révélé que récemment.

Au Mexique, plus de 30 % de la population, soit environ 38 millions de personnes, n'a actuellement pas accès à Internet. Les communautés isolées et rurales s'appuient souvent sur la technologie satellite pour leur connectivité, car les méthodes traditionnelles telles que les câbles à fibre optique posent des problèmes sur le terrain montagneux du pays. Le PDG d'Astranis, John Gedmark, a déclaré que la société envisageait de lancer des satellites supplémentaires pour atteindre les 33 millions de personnes restantes au Mexique qui ne disposent toujours pas d'un accès Internet fiable.

Astranis fonctionne en établissant des partenariats avec de grandes sociétés de télécommunications plutôt qu'en proposant des abonnements individuels comme Starlink du concurrent SpaceX. Cette approche permet à Astranis de connecter simultanément de grands groupes de personnes. Gedmark a expliqué qu'une méthode efficace consiste à utiliser des liaisons satellite dédiées pour connecter des tours de téléphonie cellulaire ou des points d'accès WiFi, desservant ainsi un nombre important d'utilisateurs dans une zone donnée.

Apco Networks, en partenariat avec Astranis, fournira différents types de connectivité, notamment des sites WiFi dédiés, une liaison pour le service cellulaire rural et des connexions Internet directes vers l'entreprise. Si la date précise de lancement n'a pas encore été confirmée, les deux satellites destinés au Mexique devraient être déployés fin 2024, aux côtés d'un satellite Astranis dédié aux Philippines.

De plus, Astranis prévoit de lancer un satellite de secours appelé UtilitySat plus tard cette année. Cette mission transportera également trois autres satellites Astranis pour la connectivité WiFi sur les bateaux et les avions, ainsi que le fournisseur péruvien de services de liaison cellulaire Grupo Andesat.

