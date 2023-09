Le programme Valkyrie LMH devrait revenir avec le partenariat Aston et Heart of Racing

Après plus de trois ans d'interruption, le programme Valkyrie LMH devrait être réactivé grâce à un partenariat entre Aston Martin et l'équipe américaine Heart of Racing. Aston Martin et Heart of Racing seraient sur le point de conclure un accord pour amener la voiture Valkyrie LMH sur la piste en 2021.

Aston Martin est en pourparlers avec les fournisseurs et constitue une équipe pour superviser le programme, comprenant l'ancien directeur de l'ingénierie de Williams F1, Adam Carter. Bien qu'Aston Martin n'ait pas confirmé la renaissance de la Valkyrie LMH, la société a souligné son ADN de course de voitures de sport et son engagement à évaluer les options dans le paysage en évolution du sport automobile.

Le directeur de l'équipe Heart of Racing, Ian James, a exprimé le désir de l'équipe de se hisser dans la classe supérieure des courses de voitures de sport internationales, mais a déclaré qu'aucun accord n'avait encore été trouvé ou signé. Heart of Racing s'est déjà étendu cette année au Championnat du Monde d'Endurance (WEC) avec Aston Martin.

La voiture de course Valkyrie devrait concourir à la fois en WEC et en International Motor Sports Association (IMSA). La voiture sera propulsée par un moteur V6.5 de 12 litres développé en collaboration avec Cosworth, similaire au moteur utilisé dans la version routière de la Valkyrie.

Le programme Valkyrie a été suspendu lorsque les voitures LMDh basées sur la LMP2 ont été intégrées à la division Hypercar du WEC. Cependant, Aston Martin a décidé de relancer le programme suite aux allusions de Lawrence Stroll, propriétaire d'Aston Martin, concernant un retour de haut niveau au Mans.

La dernière participation d'Aston Martin dans la catégorie reine au Mans remonte à 1 avec la LMP2011 à toit ouvrant AMR-One. Le programme Valkyrie est distinct de l'opération Aston Martin Racing qui a développé le coupé DBR1/2 P1 basé sur Lola.

