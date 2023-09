Assassin's Creed Mirage : un retour aux racines de la franchise

Assassin's Creed a connu quelques changements ces dernières années, avec des jeux comme Odyssey et Valhalla s'écartant des éléments fondamentaux qui rendaient la série si spéciale. Cependant, le prochain opus, Mirage, semble ramener la franchise à ses racines de la meilleure façon possible.

L’une des caractéristiques remarquables de Mirage est son cadre. Finis les vastes environnements du monde ouvert des jeux précédents, remplacés par un Bagdad dense et dynamique. La ville elle-même semble vivante et pleine de caractère, avec des rues animées, un bazar animé et des toits reliés entre eux. Explorer ce terrain de jeu hyper détaillé est un délice, et la ville se sent vraiment comme son propre caractère.

Mirage introduit également un système de notoriété remanié, rendant plus difficile l'évitement de la détection. Les gardes réagissent à votre présence et les civils vous signaleront si vous ne vous fondez pas dans la masse. Plus vous causez de problèmes, plus vous affronterez d'ennemis, notamment des archers et des gardes lourdement blindés. Ce système ajoute un défi amusant au jeu et ramène cette sensation classique d'Assassin's Creed.

Combat in Mirage conserve certaines mécaniques des entrées récentes, mais avec des améliorations. Les niveaux des ennemis et le nombre de dégâts ont été remplacés par des barres de santé, des contre-attaques et des jets d'esquive. Le combat semble plus difficile et réactif, nécessitant une stratégie et un timing précis. Les combats furtifs, en particulier, brillent dans Mirage. Se déplacer dans l’ombre et rester caché est une expérience gratifiante et engageante, qui rappelle les débuts de la série.

Assassin's Creed Mirage ramène la série à ses racines axées sur la furtivité et capture ce qui a rendu la franchise si populaire en premier lieu. Même si certains manqueront peut-être les éléments du RPG, le cadre ciblé, les commandes intuitives et le gameplay furtif agréable offrent un retour en forme à la série.

