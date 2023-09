"Assassin's Creed Mirage ramène la série à ses racines furtives"

Assassin's Creed Mirage marque un retour au format d'action furtif original dont est née la série. Contrairement à ses prédécesseurs récents, qui penchaient vers un gameplay d'action RPG, Mirage ramène les joueurs au Moyen-Orient avec ses rues labyrinthiques et l'accent mis sur la furtivité et le parkour.

Finis les niveaux de dégâts des armes et des armures et les grands espaces. Mirage encourage les joueurs à faire profil bas, à naviguer sur les toits et à s'appuyer sur les outils et l'assistance des citoyens pour créer des opportunités d'infiltration. Le jeu établit un équilibre entre la reconnaissance de lieux, la planification, l'enquête et le jeu d'épée flashy.

Mirage suit l'histoire du protagoniste Basim, un voleur de rue devenu assassin, alors qu'il entreprend diverses missions, principales et secondaires, pour recueillir des informations et assassiner des cibles. Le jeu se concentre sur les phases de planification et d'enquête de ces missions, injectant un sentiment de travail de détective dans le gameplay.

La conception objective de Mirage permet aux joueurs de s'appuyer sur des indices contextuels plutôt que sur des marqueurs spécifiques, les encourageant à prêter plus d'attention à leur environnement et à s'immerger dans l'environnement du jeu. L’absence de mini-carte renforce encore cet effet.

Les emplacements urbains de Mirage présentent aux joueurs le défi de trouver des approches libres en matière de furtivité et de planification stratégique. Avec des rues denses et groupées, même les plus petites zones restreintes ressemblent à des forteresses impénétrables. Les joueurs doivent observer les itinéraires de garde, utiliser les distractions et éliminer stratégiquement les ennemis pour progresser dans les missions.

Le vol à la tire devient une compétence essentielle dans Mirage, récompensant les joueurs avec de l'argent et des jetons qui peuvent être utilisés pour acheter des faveurs, corrompre les gardes et débloquer de nouvelles options et voies. De plus, des outils tels que des bombes fumigènes et des couteaux, ainsi que la nouvelle capacité Assassin Focus, qui permet à Basim de se téléporter et d'assassiner plusieurs cibles simultanément, aident à surmonter les rencontres ennemies difficiles.

Assassin's Creed Mirage ramène avec succès la série à ses racines, offrant une expérience furtive engageante et immersive qui rappelle le plaisir et l'atmosphère des jeux originaux.

