Assassin's Creed Mirage : un retour au gameplay de détective

Assassin's Creed Mirage propose un retour aux racines de la série, en se concentrant sur la furtivité sociale et l'enquête. Le jeu sert de réinitialisation et de correction de cap potentielle pour la franchise. L'expérience de jeu initiale présente les éléments familiers qui ont rendu Assassin's Creed populaire, tout en soulignant pourquoi la série a évolué au fil du temps.

L'aperçu du jeu se compose de trois chapitres non consécutifs. Dans le premier chapitre, les joueurs explorent les rues de Bagdad dans la peau de Basim Ibn Ishaq, un voleur de rue talentueux qui deviendra plus tard un mentor au Valhalla. Le gameplay consiste à faire des courses, à voler à la tire et à traverser les toits d'une ville magnifiquement détaillée.

La démo décourage les quêtes secondaires mais permet aux joueurs d'interagir avec les voisins et collègues voleurs de Basim, ainsi qu'avec les chats de la ville. La sensation intime de ces premiers chapitres capture l'essence de la meilleure entrée de la série, Origins. La carte du jeu comprend Bagdad, ainsi que des provinces périphériques et des zones instables, offrant ainsi aux joueurs la possibilité d'explorer un vaste monde.

Le deuxième chapitre présente l'initiation de Basim aux Cachés, sa première forge d'épée et le système de combat de Mirage. Le combat, bien que visuellement attrayant, suit un schéma familier d'attaque, d'esquive, de parade et de contre-attaque. Bien que la chorégraphie soit unique, la mécanique ressemble aux entrées précédentes de la série.

Le dernier et le plus long chapitre plonge les joueurs dans une mission en plusieurs étapes. Dans le rôle de Basim, l'objectif est d'assassiner un puissant marchand qui arrive à Bagdad dans des circonstances suspectes. Cette mission nécessite de collecter des informations au niveau local, qui rappelle les précédents jeux Assassin's Creed.

Mirage met l'accent sur le rôle de Basim en tant que détective et personnage de Robin des Bois, utilisant ses liens avec les habitants de Bagdad pour atteindre ses objectifs. Cependant, les mécanismes de jeu peuvent être capricieux, avec des problèmes d'escalade sur les murs et de sauts involontaires. Les mécanismes de traversée interfèrent parfois avec les séquences furtives, révélant involontairement l'emplacement du joueur.

Malgré ces défauts, Assassin's Creed Mirage propose un retour nostalgique au gameplay policier de la série, offrant un changement de rythme rafraîchissant par rapport aux récents opus axés sur des mondes massifs et des systèmes de progression.

