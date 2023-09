Assassin's Creed Mirage : Un retour aux racines de la série Assassin's Creed

Assassin's Creed Mirage marque une étape importante pour Ubisoft Bordeaux, car c'est la première fois que le studio dirige le développement d'un jeu complet. Connu pour son travail sur le DLC Wrath of the Druids de Valhalla, Bordeaux a été choisi pour développer le Mirage plus simple et plus ciblé, qui était initialement destiné à être un DLC pour Valhalla avant de devenir une aventure autonome. Situé dans la ville historique de Bagdad, Mirage vise à revenir aux racines de la série Assassin's Creed et à rendre hommage au jeu original.

L'un des aspects clés de Mirage est l'accent mis sur la furtivité et la reconnaissance, ramenant le gameplay classique d'Assassin's Creed. La mixité sociale a fait son retour, permettant aux joueurs de se fondre harmonieusement dans la foule et de naviguer dans les rues animées de la ville ronde de Bagdad. Le parkour est également une fonctionnalité importante, car les joueurs peuvent traverser la ville en utilisant les toits et effectuer des mouvements acrobatiques pour éviter les combats. De plus, des déplacements rapides vers des points de vue synchronisés sont disponibles pour ceux qui préfèrent un mode de transport plus rapide.

La Ville Ronde elle-même est un cadre impressionnant, avec des canaux, de la verdure et des quartiers distincts dont l'architecture rappelle le premier jeu Assassin's Creed. Chaque quartier offre une expérience unique, comme Karkh, un bourg animé, et Abbasiyah, qui abrite la Maison de la Sagesse où les érudits étudient les mathématiques et la philosophie. L'attention portée aux détails dans la conception de la ville ajoute à l'expérience immersive de Mirage.

En plus de la ville, Mirage introduit également des zones connues sous le nom de The Wilderness, offrant un environnement plus ouvert et plus vaste similaire aux jeux Assassin's Creed modernes. Ces zones offrent un changement de rythme rafraîchissant et ne sont pas nécessaires à explorer pour l’expérience narrative principale de Mirage. Que les joueurs préfèrent les environnements urbains confinés ou la nature sauvage, Mirage offre le meilleur des deux mondes.

Bien que Mirage se concentre principalement sur les expériences de Basim Ibn Ishaq à Bagdad, il y a aussi des moments qui se déroulent dans le scénario moderne. Cependant, ces moments sont limités, l'accent étant mis principalement sur le voyage de Basim. Un autre endroit remarquable du jeu est la forteresse d'Alamut, qui sert de terrain d'entraînement pour les Cachés et présente des clins d'œil à l'histoire précédente d'Assassin's Creed.

Mirage introduit de nouveaux mécanismes de jeu tels qu'un système de notoriété, dans lequel les PNJ réagiront aux actions du joueur. L'échec de tâches comme le vol à la tire peut amener les PNJ à alerter les gardes et à augmenter le niveau de notoriété du joueur. Pour éviter d'être détectés, les joueurs peuvent recourir à des stratégies telles que soudoyer des musiciens pour créer des distractions ou s'engager dans un combat en dernier recours.

Assassin's Creed Mirage offre quelque chose à la fois aux fans de longue date et aux nouveaux venus dans la franchise. Les fans apprécieront les œufs de Pâques et les références à l'histoire plus large d'Assassin's Creed, tandis que les nouveaux arrivants pourront se lancer dans la série avec Mirage comme première expérience. En mettant l'accent sur la furtivité, le parkour et un retour aux racines de la série, Mirage est sur le point de proposer une aventure Assassin's Creed passionnante et immersive.

