Assassin's Creed Mirage : Un retour aux racines de la série

La sortie des premiers aperçus d'Assassin's Creed Mirage suggère que le jeu marquera un retour tant attendu aux racines de la série de fiction historique. Au fil des années, la franchise Assassin's Creed s'est étendue au-delà de son principe d'origine, devenant remplie d'intrigues complexes, de cartes déroutantes, d'un gameplay long et de nombreuses quêtes secondaires. Cependant, Mirage semble changer cela en offrant une expérience simplifiée et axée sur la furtivité.

Mirage agit comme une préquelle de son prédécesseur, Valhalla, et se concentre sur le voleur du 9ème siècle et réincarnation surhumaine mythologique, Basim Ibn Ishaq, alors qu'il navigue dans la ville animée de Bagdad. Ubisoft a promis que Mirage serait plus « intime », avec une durée de jeu plus courte d'environ 20 heures et un scénario plus linéaire par rapport à Valhalla.

Les premières réactions des joueurs ont été largement positives. Les aperçus mettent en évidence le retour du gameplay furtif classique d'Assassin's Creed, avec une carte plus ciblée qui ne submerge pas les joueurs avec une multitude d'icônes. IGN décrit le jeu comme ramenant la série à ses racines de la meilleure façon possible, tandis que GameRant mentionne que Mirage récompense à la fois la furtivité pure et la méthode « c'est furtif si personne n'est vivant pour en parler ».

Cependant, certains critiques notent que le système de combat de Mirage semble simple et manque d'innovation. Le combat consiste en la même routine familière d’attaque, d’esquive, de parade et de contre-attaque que l’on voit dans de nombreux jeux à la troisième personne. L'arbre de compétences semble également sans intérêt, se concentrant sur les améliorations apportées au compagnon aigle du protagoniste et à la gestion des stocks plutôt que sur l'introduction de nouvelles capacités passionnantes.

Malgré ces inconvénients mineurs, les impressions générales suggèrent que Mirage capture l'essence de ce qui a rendu la série Assassin's Creed populaire en premier lieu. Son nouveau décor et l'accent mis sur les mécanismes de furtivité sociale offrent une expérience nostalgique aux fans qui recherchent un retour aux racines de la franchise.

Assassin's Creed Mirage devrait sortir le 5 octobre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et Windows.

