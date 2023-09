L'interdiction chinoise des iPhone pèse sur les actions asiatiques

Les actions en Asie devraient suivre une baisse induite par la technologie à Wall Street alors que les inquiétudes grandissent quant à l'impact de l'interdiction chinoise sur les iPhones d'Apple. Les indices de référence des actions au Japon et à Hong Kong ont baissé, tandis que ceux de l'Australie et des États-Unis sont restés stables au début des échanges asiatiques. Le Nasdaq 100 a chuté alors que les actions Apple ont chuté, effaçant une valeur de 190 milliards de dollars. L’interdiction chinoise sur les iPhones devrait s’étendre aux agences soutenues par le gouvernement, aux entreprises d’État et à diverses entreprises publiques et organisations contrôlées par le gouvernement. Cela pose des défis non seulement à Apple mais aussi à d’autres grandes entreprises technologiques qui dépendent fortement de la Chine.

Même s'il est peu probable qu'Apple soit confronté à un impact financier significatif suite aux restrictions, les responsables gouvernementaux évitant probablement déjà les produits de l'entreprise, les conséquences plus larges pourraient affecter les emplois dans le pays où la plupart des iPhones sont assemblés. La croissance continue du secteur technologique, tirée par l'intelligence artificielle et les spéculations sur les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a conduit à des valorisations tendues. Certains experts suggèrent que l’industrie est prête à subir une correction.

Les traders surveillent également de près les données économiques américaines, en particulier les chiffres solides des inscriptions au chômage qui renforcent les arguments en faveur du maintien de taux d'intérêt élevés par la Fed. Les responsables de la Réserve fédérale devront analyser les données pour décider de l’avenir des taux d’intérêt. Pendant ce temps, l'euro a reculé en raison de la faible croissance dans la zone euro, et le yuan national a atteint son plus bas niveau depuis près de 16 ans dans un contexte de pessimisme croissant à l'égard de l'économie chinoise. Les prix du pétrole ont également baissé pour la deuxième journée consécutive après neuf séances de hausse.

En résumé, l’interdiction chinoise des iPhones a suscité des inquiétudes dans l’industrie technologique, entraînant une baisse des actions asiatiques. L’impact sur Apple est peut-être limité, mais les répercussions plus larges sur les entreprises technologiques qui dépendent de la Chine pourraient être importantes. De plus, d’autres facteurs, tels que les valorisations tendues et les données économiques américaines, contribuent à la volatilité des marchés.