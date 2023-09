Coopération entre le Japon et l'ASEAN dans la transformation numérique

À l’ère numérique d’aujourd’hui, le monde connaît une montée du techno-nationalisme, du protectionnisme et de la fragmentation des technologies. À la lumière de ces défis, la coopération entre le Japon et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) dans le domaine de la transformation numérique pourrait jouer un rôle déterminant dans l’établissement de règles multilatérales sur la gouvernance numérique.

Maria Monica Wihardja, chercheuse invitée à l'Institut ISEAS-Yusof Ishak de Singapour, estime que cette collaboration a le potentiel de servir de pivot pour résoudre efficacement les problèmes susmentionnés. Wihardja, qui a reçu en 2023 la bourse Nikkei Asia pour chercheurs et économistes prometteurs de l'ASEAN, de la Chine et de l'Inde, souligne l'importance d'établir des règles multilatérales pour garantir une approche cohérente et inclusive de la gouvernance numérique.

La transformation numérique englobe les changements profonds provoqués par l’adoption et l’intégration des technologies numériques dans divers aspects de la société et de l’économie. Il comprend des avancées dans des domaines tels que l’analyse des données, l’intelligence artificielle, le cloud computing et l’Internet des objets. Ces progrès technologiques ont le potentiel de stimuler la croissance économique, d’accroître la productivité et d’améliorer la qualité de vie.

Cependant, la montée du technonationalisme et du protectionnisme pose des défis importants à l’économie numérique mondiale. Les pays donnent de plus en plus la priorité à leurs intérêts nationaux et mettent en œuvre des politiques qui entravent le flux mondial de données et de technologies. Cette fragmentation des technologies menace non seulement l’innovation, mais sape également les efforts visant à résoudre des problèmes mondiaux urgents, tels que le changement climatique et la santé publique.

En favorisant la coopération entre le Japon et l'ASEAN, une région connue pour son paysage numérique dynamique et son économie numérique en croissance, des règles multilatérales sur la gouvernance numérique peuvent être développées. Cette collaboration favoriserait non seulement une approche ouverte et inclusive de la transformation numérique, mais contribuerait également à combler le fossé entre les différents cadres réglementaires nationaux.

En conclusion, le partenariat entre le Japon et l'ASEAN dans le domaine de la transformation numérique a le potentiel d'établir des règles multilatérales sur la gouvernance numérique. Cette collaboration est cruciale pour surmonter les défis posés par la montée du techno-nationalisme, du protectionnisme et de la fragmentation des technologies. En travaillant ensemble, le Japon et l’ASEAN peuvent garantir une approche cohérente et inclusive de la gouvernance numérique, stimulant la croissance économique et abordant les problèmes mondiaux.

Définitions:

– Techno-nationalisme : La priorisation des intérêts nationaux dans le développement et le contrôle des technologies émergentes.

– Protectionnisme : imposition de barrières commerciales et de politiques visant à protéger les industries nationales de la concurrence étrangère.

