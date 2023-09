Le PDG de Google affirme que la recherche et l'IA restent au cœur de la mission de l'entreprise

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a confirmé que la recherche et l'intelligence artificielle (IA) continueront d'être au centre de la mission de l'entreprise. Dans un article de blog, Pichai a souligné l'engagement de Google à devenir une entreprise axée sur l'IA. Il a souligné plusieurs développements clés, notamment la recherche menée à DeepMind, la création d'unités de traitement Tensor, la sortie du chatbot IA Bard et la Search Generative Experience (SGE).

Alors que Google poursuit ses initiatives en matière d’IA, il fait également face à des plaintes antitrust et à des amendes dans diverses juridictions, notamment aux États-Unis et dans l’Union européenne. Des inquiétudes ont été soulevées quant à la domination de Google dans le secteur de la recherche, du secteur de la publicité en ligne et du marché Android. La société a été frappée d'amendes substantielles et contrainte de réviser ses politiques d'utilisation d'Android en raison de poursuites judiciaires.

De plus, Google a fait face à des allégations de vol de données personnelles et d'œuvres créatives d'utilisateurs pour former ses modèles d'IA, sans accorder de crédit ni de compensation aux créateurs d'origine. Cependant, Pichai a répondu à ces préoccupations et a promis que l'évolution de l'IA de Google serait réalisée de manière responsable, en tenant compte des risques potentiels.

Pichai a en outre noté que 15 produits Google servent plus d'un demi-milliard de personnes et d'entreprises, avec six produits desservant chacun plus de 2 milliards d'utilisateurs. Android, quant à lui, est présent sur environ 3 milliards d’appareils dans le monde.

En ce qui concerne les produits récents basés sur l'IA, Pichai a mentionné que l'IA générative est utilisée par un million d'utilisateurs dans Google Workspace. La technologie est également utilisée pour répondre à des besoins critiques tels que la prévision des inondations, la prévision de la structure des protéines, la réduction de la pollution plastique, la résistance aux antibiotiques, l'éradication du paludisme et l'atténuation du changement climatique dans l'industrie aérienne.

Dans l'ensemble, le billet de blog de Pichai renforce l'engagement de Google en faveur de la recherche et de l'IA, ainsi que son ambition de continuer à stimuler l'innovation dans ces domaines tout en étant conscient des problèmes et des risques potentiels.

